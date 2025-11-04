鉅亨研報 2025-11-04 14:25

資金管理帳戶助投資人輕鬆搭上創高熱潮 告別多帳戶管理煩惱、再享限時百萬好禮

永豐金證券資金管理帳戶 翻轉股票交易新體驗 (圖:shutterstock)

美國聯準會（Fed）9 月啟動降息，台股受惠後續市場對美降息預期，與全球 AI 熱潮，大盤突破去年高點 24,416 後指數續創高。永豐金證券今（23）日宣布，推出「資金管理帳戶」創新服務，開放客戶從包括永豐銀在內的 25 家銀行中，自選本人既有銀行帳戶辦理交割，翻轉交易歷程、輕鬆參與創高行情。永豐金證券 24 小時全天候無休，用戶可以隨時隨地透過網路平台申請出入金，資金運用更有彈性。

傳統開戶流程繁瑣，成進場投資的潛在阻礙。永豐金證券解釋，投資人過去必須再申辦一個銀行帳戶，作為證券款項劃撥帳戶，然而多數國人早已擁有多家薪轉戶、貸款戶、理財戶等各種用途的銀行帳戶。根據金管會統計，至今年 6 月底，光是目前國內數位帳戶總數已達 2648 萬戶。若因股票投資再新增一個證券款項劃撥帳戶，恐造成資金分散管理不易的複雜性。

永豐金證券深度洞察此一市場痛點，創新推出申辦資金管理帳戶的服務，一次解決「開戶需加開銀行戶」及「成交後須手動轉帳交割金」的兩大痛點。

永豐金證券開放客戶從 25 家銀行中，自選本人既有銀行帳戶辦理交割。對於預計開立證券戶的投資人，無須再多申辦銀行帳戶，永豐金證券「資金管理帳戶」服務有效簡化龐雜開戶流程；對已有證券帳戶的股友而言，也可改用熟悉或別具特殊意義的本人銀行帳戶進行證券交易。

申辦永豐金證券「資金管理帳戶」，並開啟「自動授權扣款功能」設定後，還可享有全新交易體驗。完成台股現貨交易，系統便會自動於約定帳戶撥補交割資金。值得一提的是，用戶 24 小時都可全天候網頁操作，隨時申請免匯費的出入金功能。

慶祝創新「資金管理帳戶」服務全新上路，永豐金證券推出「百萬好禮全壘打！資金管理帳戶召集令」限時活動。即日起至 12 月 31 日止，期間凡首辦資金管理帳戶的用戶，依序完成綁定帳戶、首次入金、首筆交割三大任務，最高可獲得 900 元股票禮品卡（每月限量），此外完成資金達標任務還可抽星宇航空頭等艙雙人東京來回機票、Rimowa 鋁合金 30 吋行李箱、iPhone 17 Pro Max 256G 等驚喜豪禮，欲知詳情可見活動官網。

項目 定義 資金管理帳戶內容 即為「分戶帳」。係本公司經客戶同意留存交割款項於交割專戶者，按每一個客戶分別設置客戶專屬之虛擬帳號。客戶經與本公司約定之本人銀行帳戶匯款至分戶帳辦理交割，無須另外開立證券款項劃撥帳戶。 優勢 25 家銀行自由選擇 申辦證券戶免再加開銀行帳戶辦理交割 自動授權扣款 成交後自動撥補交割資金（目前限台股現貨交易） 資金調度彈性 24 小時網頁申請出入金、並享免匯費 服務業務多元 證券 / 複委託等業務皆可辦理

註 1.「自動授權扣款功能」提供用戶開啟資金管理帳戶內「入金申請」功能，便可將用戶資金，從約定銀行帳戶轉入資金管理帳戶。

註 2. 此篇內容為資金管理帳戶簡介，相關辦法須依各家銀行及官方網站說明為主。

註 3. 百萬好禮全壘打！資金管理帳戶召集令活動，獎品分為完成任務限量送及限量抽，須符合資格方可參加活動，詳情請見活動網站。

