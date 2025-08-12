鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-12 17:21

美光中國大瘦身！裁員+停止研發移動NAND 美政府補貼成背後推手？

針對中國區業務人員調整，美光今 (12) 日回應稱鑒於移動 NAND 產品在市場持續疲軟的財務表現，以及相較於其他 NAND 機會增長放緩，將在全球停止未來移動 NAND 產品的開發，包括終止 UFS5 的開發。

美光這項最新決策僅影響全球行動 NAND 產品的開發工作，美光將繼續開發並支援其他 NAND 解決方案，如 SSD 和面向汽車及其他終端市場的 NAND 解決方案。美光還將繼續在全球範圍內開發和支援行動 DRAM 市場，並提供業界領先的 DRAM 產品群組。

業內人士指出，這是美光在商業格局轉變下持續收縮中國市場的顯著訊號。

根據美光官方介紹，進入中國 20 多年來，美光已構建覆蓋研發、生產、銷售的全鏈條佈局，累計投資逾 120 億元人民幣，成為中國半導體生態的重要參與者。

今年 6 月，美光科技公佈了重大投資案，將在愛達荷州和紐約州投資超過 1150 億美元建設新晶圓廠，目標是未來十年在美國生產 40% 的 DRAM 產品。

根據該計劃，美光擬在美國政府的支援下，在未來 20 多年內投資 2000 億美元用於美國的記憶體生產和研發，包括約 1500 億美元的記憶體製造和 500 億美元的研發投資。

值得注意的是，美光今年業績持續上揚。在 5 月為止的第三財季，營收達 93 億美元，季增 15.5%，年增 36.6%，優於分析師預期的 89 億美元。Non-GAAP 淨利 21.8 億美元，稀釋後的每股收益 1.91 美元，遠超過去年同期及分析師預期，其中 HBM 業務成長動能驚人，第三財季營收大幅季增約 50%。

基於此，美光周一也上調第四財季財測目標，估營收在 111 億美元至 113 億美元之間，調整後 EPS 介於每股 2.78 美元至 2.92 美元，調整後的單季毛利率預計在 44% 至 45%。

然而，美光業績向好的同時卻在中國區裁員，令人意外。