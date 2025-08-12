〈房產〉交屋潮強碰限貸風波 全台上半年近7萬宅創同期新高 這兩都交屋最熱

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-12 14:02

史上最大交屋潮來襲，全台購屋貸款排隊情況恐將加劇。房仲業者彙整內政部資料，統計全台 2025 年上半年核發住宅使用執照狀況，全台上半年住宅使照核發量近 7 萬宅，創自 2006 年有統計以來同期歷史新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，2025 年上半年使照量大增，與疫情期間全台推案量大幅增加有關，而此波交屋潮強碰限貸風波，購屋人需留意財務狀況以免違約。

內政部統計顯示，2025 上半年全台不含農舍住宅類使用執照核發量達 6 萬 9550 宅，年增 9.2%，不僅較 2024 年上半年多出 5874 宅，更創 2016 年以來同期新高。賴志昶分析，以建案工期約 3-5 年推算，這波交屋潮起源於 2020-2022 年的疫情時期，當時台商回流湧入熱錢，刺激全台建商勇於推案，而首購族、自住買盤亦勇於買單，創造房市大多頭。

隨後餘波推移至今日，進而創造大交屋潮，但交屋大海嘯來襲，卻強碰台灣央行限貸令，不少交屋者面臨貸款成數下修或是貸款條件嚴苛，若為《平均地權條例》修法前取得者還能轉約，否則僅能面臨違約，長期下來，恐怕將對市場造成不小風險。

觀察全台六都，台北市上半年核發使用執照數量僅 3673 宅，較去年同期減少 18.9%；反觀新北市則表現出色，使照量達 1 萬 556 宅，年增 18.9%；至於桃園市，使照數量達 1 萬 4033 宅，居六都亞軍，年增 23.8%，同時創下自 1999 年以來有統計新高；台中市上半年使照量高達 1 萬 4890 宅，勇奪六都冠軍，年增幅更高達 32.7%，也是 1999 年有統計以來同期新高；相較之下，台南市使照量則小幅下滑 6.9%，達到 4,204 宅；高雄市則逆勢成長 20.9%，上半年使照達到 9266 宅。

賴志昶並指出，桃園、台中近年有不少重大建設議題，自疫情後相繼成為建商推案重鎮，如前者有中壢青埔重劃區、機場捷運等開發，後者亦有西屯七期重劃區、台中捷運等不少話題性，磁吸品牌業者插旗，推升兩市新案量體，並隨著新案陸續集中於近期交屋，創造兩市使照核發量衝上同期歷史新高。