〈房產〉北投家戶數年增率優 鄉林：獲醫療資源軸線＋健康生活機能帶動

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-11 14:12

北市北投區的家戶數增至今年 7 月突破 10 萬戶、年增率 1.3%、僅次於文山區 1.4%。鄉林不動產研究室指出，近年北市房市結構出現明顯轉變，不再一味追求市中心的蛋黃區，而是回歸「住得好」與「生活便利」的本質，而北投正是亮點之一

鄉林董事長賴正鎰。(鉅亨網記者張欽金發攝)

鄉林不動產研究室指出，此一增長的原因是北投具備醫護與科技雙產業的專業族群之間，購屋趨勢明顯向醫療資源密集、交通便利、生活機能完善的地段集中，加上北士科與關渡科技園區進駐，受醫護及科技人員青睞。

隨著醫療與科技成為支撐北市經濟的核心產業，相關族群購屋能力穩定、需求明確，鄉林不動產研究室指出，這將進一步帶動北投健康生活圈的房市熱度與長期價值。而且在醫療資源充足區段的房市，受到當地換屋族、醫護專業人員及科技新貴族的關注度升高之外，在台灣正式邁入「超高齡社會」門檻之後，銀髮族居住需求快速升溫，也有不少年齡在 55-65 歲的準退休族準備換屋時，同樣也會鎖定這些健康園區或大型醫療院所周邊住家為主。

台北市北投不僅交通機能佳，捷運淡水信義線與未來環狀線路網完善，同時坐擁溫泉綠意與陽明山自然環境，形成難得的「健康生活圈」，讓專業工作者能在高壓工作後，回家就能找到生活的喘息空間，紛紛就近選擇在北投區購屋的族群結構正快速轉變。

根據實價登錄統計，北投區近一年中古屋成交均價穩定上看 8 字頭，新案開價則站上 9 字頭，部分接近捷運站的新推案，開價每坪單價更是突破百萬元。對於醫護人員與科技新貴而言，距離工作地點近、通勤時間短，加上良好生活環境與未來潛力，具備高性價比優勢。

以北投捷運復興崗站旁的鄉林建設北投預售案為例，鄉林指出，前三個月的潛銷期就吸引逾 200 組客人預約賞屋，正式公開第一周已成交近 50%，客層以科技業主管、工程師與醫師為主力。根據現場銷售回饋，多數客戶來自北榮、振興醫院及關渡科技園區，他們除了看中品牌及規畫設計之外，通勤便利與居住品質也是他們選擇的兩大條件。