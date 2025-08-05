鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-05 18:40

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在剛過去的 7 月，華爾街投資者熱烈湧入美國股市，推動標普 500 指數在一個月內創下 10 次歷史新高。然而，一個顯眼的群體卻走向了相反的方向：企業高管們對自家股票的興趣顯著減弱。

美股7月大漲讓散戶狂熱 企業高管股反其道而行 (圖:shutterstock)

Washington Service 匯編的數據顯示，上個月僅有 151 家標普 500 指數成分股公司的內部人士，購買了自家股票，這是至少自 2018 年以來的最低數量。儘管 7 月份公司內部人士的拋售速度較 6 月份有所放緩，但購買量的降幅更大，將買賣比率推至 1 年以來最低。

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這種高管們購買意願減弱的現象，恰逢股票市場的漲勢似乎顯現疲態之際。標普 500 指數在 5 月、6 月和 7 月連續上漲後，其遠期本益比已達近 23 倍，遠超十年平均的約 18 倍，顯示市場估值偏高，價格不菲。

企業領導人的謹慎態度，可能表明他們擔心自己的市場估值，以及川普全面徵收全球關稅即將對公司利潤造成的衝擊。

Roundhill Investments 執行長 Dave Mazza 說：「企業主管現在的行為很像機構投資人：謹慎、保守，對估值敏感。」

此外，近期經濟數據也更加令人不安。最新的就業報告指向勞動力市場正在放緩，過去３個月就業增長明顯降溫，失業率小幅攀升。同時，聯準會偏好的核心通膨指標，在 6 月份的增速達到了今年以來的最高水準之一，而消費者支出卻幾乎沒有增長。

除了企業高管減持外，企業股票回購活動也在放緩。美國銀行策略師 Jill Carey Hall 領導的團隊數據顯示，回購活動在截至 7 月 25 日的連續第四周低於典型的季節性水準。

儘管該公司承認部分原因，可能是由於 7 月 4 日假期導致財報季開始較晚，但 Carey Hall 的分析也顯示，自 3 月份以來，作為市值一部分的回購活動一直在穩步減速，這意味著「高升的利率和估值，可能終於對企業情緒產生了一些影響」。

Mazza 指出，「在回購上的猶豫表明，他們更專注於保護資產負債表，而不是傳遞市場信心，考慮到市場的漲勢，這很能說明問題」。