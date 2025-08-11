銀行VS加密貨幣！美監管機構成夾心餅 《Genius Act》讓穩定幣利息成導火線
鉅亨網編譯陳韋廷
美國監管機構正深陷加密貨幣公司與傳統銀行業之間的激烈較量核心，導火線為《Genius Act》，因該法案要求穩定幣發行方正式註冊，並持有與發行量等額的美元儲備，由此啟動了美國監管機構的規則制定程序，將決定穩定幣利息的定義及其在模仿傳統銀行方面的邊界。
加密貨幣公司積極尋求合法化與競爭優勢。在川普首個總統任期內，美國貨幣監理署 (OCC) 曾試圖擴大信託銀行服務範圍。今年夏天，Circle 和 Ripple 等加密貨幣公司提交國家信託銀行牌照申請，成為 OCC 解釋的考驗。
但一些貿易團體上月表達公開反對，認為 OCC 在無公眾意見下做決定不妥，批評其為信託銀行開「後門」。
不過，加密貨幣業者認為取得執照好處許多，像是毋須逐州申請執照、更高合法性，還能更好與傳統銀行競爭，因為信託銀行牌照資本要求低且監管約束少。
傳統銀行業與加密貨幣公司關係複雜，既有合作也有競爭。在《Genius Act》通過前，傳統金融機構就增加了與加密貨幣公司的接觸，美國一些大銀行已宣布與數位資產公司建立合作關係，如摩根大通與 Coinbase 達成協議。
然而，銀行業對加密貨幣產業的創新方式感到緊張，穩定幣發行者的直接行動讓銀行不安。
銀行業遊說推動《Genius Act》禁止穩定幣發行方向客戶提供利息，加密貨幣公司正尋找新方式利用穩定幣創造收益。
穩定幣主要用於交易轉換和支付，未用於支付時通常存放帳戶，現時加密貨幣公司不得提供利息收益。銀行業者及部分國會議員擔心，收益型穩定幣恐影響支票帳戶吸引力。
加密貨幣公司正努力擴大穩定幣使用場景，Circle 與 Binance 合作提供離線抵押選項，Coinbase 推出獎勵計劃，雖引發銀行業質疑，但 Coinbase 稱已合規調整，不過法律條文存在模糊性，使得問題更加複雜。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 以太幣月漲54% 漲幅憑什麼打敗比特幣？
- SharpLink狂買ETH質押賺收益 以太幣正成為企業儲備新標配
- 以太坊迎來「ChatGPT時刻」？Tom Lee喊年底前再噴漲300%
- 怕歸怕 錢還是要賺的！美國老牌券商盈透證券擬發行穩定幣
下一篇