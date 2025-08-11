鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-11 12:30

美國監管機構正深陷加密貨幣公司與傳統銀行業之間的激烈較量核心，導火線為《Genius Act》，因該法案要求穩定幣發行方正式註冊，並持有與發行量等額的美元儲備，由此啟動了美國監管機構的規則制定程序，將決定穩定幣利息的定義及其在模仿傳統銀行方面的邊界。

銀行VS加密貨幣！美監管機構成夾心餅 《Genius Act》讓穩定幣利息成導火線（圖：Shutterstock） ​

加密貨幣公司積極尋求合法化與競爭優勢。在川普首個總統任期內，美國貨幣監理署 (OCC) 曾試圖擴大信託銀行服務範圍。今年夏天，Circle 和 Ripple 等加密貨幣公司提交國家信託銀行牌照申請，成為 OCC 解釋的考驗。

但一些貿易團體上月表達公開反對，認為 OCC 在無公眾意見下做決定不妥，批評其為信託銀行開「後門」。

傳統銀行業與加密貨幣公司關係複雜，既有合作也有競爭。在《Genius Act》通過前，傳統金融機構就增加了與加密貨幣公司的接觸，美國一些大銀行已宣布與數位資產公司建立合作關係，如摩根大通與 Coinbase 達成協議。