〈陸股盤後〉7月核心CPI升幅連續三個月擴大 三大指數走高

中國股市三大指數周一（11 日）收盤同步走高，7 月扣除食品和能源價格的核心消費者物價指數（CPI），攀升 0.8%，較上月擴大 0.1 個百分點，為 2024 年 3 月以來最高。

7月核心CPI升幅連續三個月擴大，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤漲 0.34% 報 3,647.55 點，深證成指漲 1.46% 報 11,291.43 點，創業板指大漲 1.96% 報 2,379.82 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8501 兆元。

醫藥、房地產、家電、汽車、半導體、券商、釀酒類股走高，消費電子、飛行汽車概念股活躍。

中國國家統計局上周六公布的數據顯示，與前月相比，7 月 CPI 由上月下降 0.1% 轉為上升 0.4%，與去年同期相比持平。

7 月核心 CPI 年升 0.8%，較上月擴大 0.1 個百分點，漲幅連續 3 個月擴大，寫下 2024 年 3 月以來最高紀錄。

關於下階段物價走勢，國家統計局副局長盛來運日前在國新辦記者會上表示，下半年物價會低位溫和回升，支撐因素包括經濟保持穩定向好態勢、擴內需政策繼續顯效、治理企業低價無序競爭、假期效應還在顯現、翹尾因素會減弱等五個方面。