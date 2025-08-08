美國退休金可買比特幣了 川普簽署9兆美元市場開放令
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周四 (7 日) 報導，美國總統川普周四正式簽署行政命令，開放價值 9 兆美元的美國退休金投資加密貨幣、私募股權和房地產等另類資產。此舉將重塑約 9000 萬美國退休人士的資產管理方式，但也讓退休金面臨新的流動性和費用風險。
該命令指示華府監管機構重新檢視現行法規，允許約 9000 萬美國儲蓄者的專業管理基金納入這些投資標的。長期以來，401(k) 計畫主要投資股票、債券和追蹤標普 500 等大盤指數的低成本基金。
產業界遊說多年終獲成果
這項政策突破是私人資本產業多年遊說的成果，特別在拜登政府試圖限制退休計畫投資此類資產後，業界感受到川普政府的開放態度。
私募股權集團多年來一直爭取進入 401(k)市場，主張美國勞工儲蓄過度集中在少數公開股票和債券共同基金。近年來，該產業從傳統依賴的退休基金和大學捐贈基金募資面臨困難，黑石 (BX-US)、阿波羅(APO-US) 等業者預期，進入 401(k)市場可望帶來數千億美元新資金。
黑石、KKR、貝萊德 (BLK-US) 和 Partners Group 已與管理 401(k)計畫的資產管理公司建立合作關係。
加密貨幣成政策推手
值得注意的是，加密貨幣投資的加入被認為是川普最終同意簽署這項命令的關鍵因素。一名高級顧問透露：「我不確定私人市場投資本身是否有足夠影響力推動此事通過。」
在川普政府內，數位資產遠比複雜且爭議性較高的私人資本交易更受青睞。川普家族目前在相關公司持有價值數十億美元的大筆股權，加密貨幣產業高層也成為川普最堅定且慷慨的政治支持者。
自川普重返白宮以來，加密貨幣價值大幅飆升並創下歷史新高，儘管過去十年間這類數位資產曾經歷多次劇烈的漲跌循環。
新風險與新機會並存
雖然此舉將讓勞工退休金超越傳統股債投資，實現更多元化配置，但也讓他們面臨新風險，包括流動性較低、費用較高和槓桿程度更大等問題。
川普首任期末期曾試圖推動私人市場投資，但因 401(k) 計畫管理人擔心承擔責任風險而未獲進展。基金經理人擔心，由於較高費用、槓桿操作以及私人資產評價和出售困難等問題，可能面臨勞工訴訟。
監管環境仍待明朗
雖然川普的命令不會立即提供監管確定性，但業界專家認為，這將為國會和政府機構提供「政治掩護」，調整法律降低訴訟風險。
這項行政命令是川普政府放鬆管制政策的一環，已撤銷加密貨幣投資限制、關閉產業監管調查並放寬銀行規定。
對私人資本產業而言，這是尋找新資金來源的重大突破；對加密貨幣而言，則推動數位代幣進入金融主流。但對 9000 萬美國退休儲蓄者來說，這既擴大投資選擇，也帶來新的風險挑戰。
具體實施細節仍待監管機構制定，但預期將為美國退休金投資生態帶來深遠變革。
