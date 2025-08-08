美國退休金可買比特幣了 川普簽署9兆美元市場開放令

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-08 05:04

綜合外媒周四 (7 日) 報導，美國總統川普周四正式簽署行政命令，開放價值 9 兆美元的美國退休金投資加密貨幣、私募股權和房地產等另類資產。此舉將重塑約 9000 萬美國退休人士的資產管理方式，但也讓退休金面臨新的流動性和費用風險。

川普簽署行政命令，開放價值9兆美元的美國401(k)退休金投資加密貨幣和私募股權等另類資產。

該命令指示華府監管機構重新檢視現行法規，允許約 9000 萬美國儲蓄者的專業管理基金納入這些投資標的。長期以來，401(k) 計畫主要投資股票、債券和追蹤標普 500 等大盤指數的低成本基金。

產業界遊說多年終獲成果

這項政策突破是私人資本產業多年遊說的成果，特別在拜登政府試圖限制退休計畫投資此類資產後，業界感受到川普政府的開放態度。

黑石、KKR、貝萊德 (BLK-US) 和 Partners Group 已與管理 401(k)計畫的資產管理公司建立合作關係。

加密貨幣成政策推手

新風險與新機會並存

雖然此舉將讓勞工退休金超越傳統股債投資，實現更多元化配置，但也讓他們面臨新風險，包括流動性較低、費用較高和槓桿程度更大等問題。

川普首任期末期曾試圖推動私人市場投資，但因 401(k) 計畫管理人擔心承擔責任風險而未獲進展。基金經理人擔心，由於較高費用、槓桿操作以及私人資產評價和出售困難等問題，可能面臨勞工訴訟。

監管環境仍待明朗

雖然川普的命令不會立即提供監管確定性，但業界專家認為，這將為國會和政府機構提供「政治掩護」，調整法律降低訴訟風險。

對私人資本產業而言，這是尋找新資金來源的重大突破；對加密貨幣而言，則推動數位代幣進入金融主流。但對 9000 萬美國退休儲蓄者來說，這既擴大投資選擇，也帶來新的風險挑戰。