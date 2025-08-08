鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-08 15:30

美國總統川普周四 (7 日) 透過社群媒體宣布提名白宮經濟顧問委員會主席 Stephen Miran 進入聯準會 (Fed) 理事會，填補因庫格勒 (Adriana Kugler) 提前辭職而空出的理事席位，正式邁出重塑 Fed 的第一步。庫格勒的任期原定於 2026 年 1 月結束。

Miran獲川普提名！專家：重塑Fed領導層首步 全球金融市場將迎「MAGA貨幣政策」新時代（圖：Shutterstock）

川普盛讚 Miran 在經濟領域專業知識「無與倫比」，稱 Miran「從我第二任期開始就一直與我同在」。

Miran 畢業於哈佛大學，此前曾在川普首個總統任期內擔任美國財政部高級顧問，現任川普第二屆政府 CEA 主席。

Miran 最不為人知的政策主張源自於去年 11 月發表的「海湖莊園協議」論文，主張美國應降低美元長期價值，雖然後來表示該論文不代表政府政策，但已成為其個人政策傾向標籤。

Miran 也公開質疑 Fed 獨立性，支持該機構大幅改革，包括讓所有 Fed 官員都能在每次會議上投票，白宮應有權隨時解僱央行高官等。

Miran 認為，Fed 從未真正與政府其他部門隔絕，也批評 Fed 在 2022 年通膨問題上採取過於靈活的通膨目標，損害了自身信譽。

當矽谷銀行倒閉時，Miran 也批評 Fed 政策讓市場形成不良預期。

川普提名 Miran 被視為川普在第二任期內重塑 Fed 領導層的第一個實質動作。

分析人士認為，Miran 的加入將為川普的降息主張和金融放鬆管制議程在聯邦公開市場會議 (FOMC) 內部增加堅定支持者，削弱現任主席鮑爾的權威，加速 Fed 的「MAGA 化」進程。

不過，川普表示，打算在今年元月提名第二位候選人擔任理事，任期 14 年，預計將成為鮑爾的繼任者。

至於 Miran 是否能參與 9 月 FOMC 開會，市場存在分歧，因參議院確認程序通常需要 4 至 8 星期，且 8 月休會，新理事可能無法及時就職，但也有投資人認為是休會任命，毋須參議院確認。

華爾街對 Miran 的提名反應不一，部分投資人認為他對市場有利，可能是可靠鴿派，但也有觀點認為他極具爭議，懷疑能否透過參議院確認。