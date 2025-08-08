川普承諾跳票！美農業貿易輝煌不再 上半年逆差286億美元創史高 專家直指三大原因

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-08 13:00

美國總統川普自上台以來實施了一系列激進的關稅政策，目的之一是縮小美國與其他國家之間的貿易逆差。然而，作為一個農業大國，美國在農業方面的貿易逆差卻不斷擴大，這標誌著在川普發起的貿易戰影響下，美國農民長期主導全球農產品出口的地位正持續衰退。

美國農業部 (USDA) 周四 (7 日) 公布的最新數據顯示，今年上半年美國農產品貿易逆差創歷史新高，達到 286 億美元，較去年同期 184 億美元大增約百億美元，凸顯美國農業長期以來的貿易優勢正面臨前所未有的挑戰。

數據顯示，美國 6 月農業貿易逆差 40 億美元，當月農產品出口額為 133 億美元，進口額則高達 174 億美元，逆差較去年同期擴大 14%。

這一趨勢並非偶然。過去幾年美國農產品進口持續高於出口，貿易逆差不斷擴大。2023 年全年農產品貿易逆差約 200 億美元，而去年前 9 個月已累積至 467.5 億美元。

美國農業部也預測，2025 財年農產品貿易逆差將進一步飆升至創紀錄的 495 億美元，顯示問題正持續惡化。

分析指出，造成美國農業貿易逆差擴大有三大原因。首先，美國農作物與畜牧產能的擴張空間已趨於飽和，難以進一步提升供應量；其次，美國國內對進口農產品的需求不斷成長，尤其是在消費習慣多樣化的背景下。此外，美國過去發起的貿易戰，尤其針對中國的關稅措施，導致傳統貿易夥伴轉向其他供應國，像是巴西，進一步削弱美國農產品的國際市佔率。

值得注意的是，美國長期以來在農業貿易上保持順差，甚至在冷戰時成為外交政策的重要工具。然而，這一優勢自川普首個總統任期對中國發起貿易戰之後開始動搖，2019 與 2020 年首次出現年度逆差，此後三年也持續未見改善。

川普曾聲稱其加稅的經貿政策有助縮小貿易逆差，但事實卻相反。在關稅措施加碼後，農業貿易逆差反而進一步擴大，與川普關稅政策目標背道而馳。

此外，USDA 近期延後發布季度貿易展望報告，並刪除有關關稅影響的分析內容，引發外界對報告獨立性與透明度的質疑。

隨著美國對 70 國左右實施的「對等關稅」周四正式上路，美國農業面臨的貿易環境將更加嚴峻。