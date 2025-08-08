鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-08 09:25

‌



最新消息顯示，特斯拉 (TSLA-US) 要解散自家 Dojo 超級電腦團隊，此舉標誌著特斯拉在自研無人駕駛技術晶片方面遭遇挫折，將不得不更依賴外部力量打造晶片。Dojo 超級電腦系統用於訓練相關機器學習模型，透過處理車輛擷取資料改進演算法。

AI戰略重大轉向！傳馬斯克解散Dojo超級電腦團隊 自研AI晶片計畫受挫（圖：Shutterstock）

《彭博資訊》周四 (7 日) 引述消息人士報導，特斯拉執行長馬斯克已下令關閉 Dojo 項目，團隊負責人 Peter Bannon 即將離職。這一決定將迫使特斯拉加強與輝達和超微在運算方面合作，與三星電子在晶片製造方面深入合作。

‌



Dojo 計畫的終止反映出特斯拉在 AI 競賽中戰略重心的轉移。約 20 名 Dojo 團隊成員跳槽至新成立的 DensityAI 公司，剩餘員工被重新分配至特斯拉內部其他資料中心和計算項目。先前分析師認為 Dojo 系統可能是特斯拉關鍵競爭優勢，摩根士丹利曾在 2023 年估計該系統可為特斯拉增加 5,000 億美元的價值。此消息傳出後，盤後轉跌的特斯拉股價跌幅擴大，一度跌近 1%。

特斯拉今年面臨關鍵人才大量流失的困擾，除 Dojo 專案負責人離職外，Optimus 工程主管 Milan Kovac 和軟體工程副總裁 David Lau 也在今年稍早離開公司，6 月馬斯克的密友、心腹大將 Omead Afshar 也被解僱。

面對內部研發專案挫折，特斯拉加速轉向依賴外部技術供應商，上月與三星達成價值 165 億美元協議，確保 2033 年前獲得 AI 半導體供應，三星德州廠將生產特斯拉新一代 AI6 晶片，使供應來源多元化。

在兩星期前的財報電話會議上，馬斯克亦暗示策略轉變，未來自研技術迭代版本可能與合作夥伴技術融合。

Dojo 計畫的終止也與特斯拉建設進度不順有關。特斯拉位於德州奧斯丁 Dojo 資料中心建設嚴重落後，馬斯克對此「非常憤怒」。