search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings Inc(UPST-US)EPS預估上修至1.63元，預估目標價為82.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.63元，其中最高估值1.84元，最低估值1.42元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.84(1.84)3.724.613.85
最低值1.42(1.35)1.61.73.85
平均值1.62(1.6)2.453.153.85
中位數1.63(1.6)2.383.033.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.67億14.96億17.70億21.36億
最低值10.05億11.34億14.52億21.36億
平均值10.50億13.31億16.27億21.36億
中位數10.55億13.37億16.65億21.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS--1.43-1.31-2.87-1.44
營業收入2.33億8.49億8.42億5.14億6.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Upstart Holdings Inc(UPST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUPST

相關行情

台股首頁我要存股
Upstart Holdings Inc69.7+3.81%

延伸閱讀



Empty