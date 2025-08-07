鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings Inc(UPST-US)EPS預估上修至1.63元，預估目標價為82.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.63元，其中最高估值1.84元，最低估值1.42元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.84(1.84)
|3.72
|4.61
|3.85
|最低值
|1.42(1.35)
|1.6
|1.7
|3.85
|平均值
|1.62(1.6)
|2.45
|3.15
|3.85
|中位數
|1.63(1.6)
|2.38
|3.03
|3.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.67億
|14.96億
|17.70億
|21.36億
|最低值
|10.05億
|11.34億
|14.52億
|21.36億
|平均值
|10.50億
|13.31億
|16.27億
|21.36億
|中位數
|10.55億
|13.37億
|16.65億
|21.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|1.43
|-1.31
|-2.87
|-1.44
|營業收入
|2.33億
|8.49億
|8.42億
|5.14億
|6.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Upstart Holdings Inc(UPST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
