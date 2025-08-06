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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings Inc(UPST-US)EPS預估上修至1.49元，預估目標價為70.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.44元上修至1.49元，其中最高估值1.81元，最低估值1.35元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.81(1.65)3.724.613.79
最低值1.35(1.35)1.61.73.79
平均值1.54(1.48)2.373.083.79
中位數1.49(1.44)2.252.963.79

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.66億14.38億17.09億18.93億
最低值9.68億11.34億13.34億18.93億
平均值10.27億12.98億15.62億18.93億
中位數10.15億12.93億15.68億18.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS--1.43-1.31-2.87-1.44
營業收入2.33億8.49億8.42億5.14億6.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Upstart Holdings Inc(UPST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUPST

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