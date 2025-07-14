鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings IncUPST-US的目標價調升至64元，幅度約8.47%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)提出目標價估值：中位數由59元上修至64元，調升幅度8.47%。其中最高估值105元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Upstart Holdings Inc評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀3位。
Upstart Holdings Inc今(14日)收盤價為75.62元。近5日股價上漲8.47%，標普指數下跌0.31%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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