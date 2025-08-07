鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bio-Techne Corp(TECH-US)EPS預估下修至2.02元，預估目標價為65.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Bio-Techne Corp(TECH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.05元下修至2.02元，其中最高估值2.17元，最低估值1.88元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.17(2.17)
|2.45
|3.14
|3.24
|最低值
|1.88(1.88)
|2.14
|2.64
|3.02
|平均值
|2.02(2.05)
|2.29
|2.79
|3.13
|中位數
|2.02(2.05)
|2.26
|2.7
|3.13
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.23億
|14.39億
|16.26億
|17.55億
|最低值
|12.33億
|13.18億
|14.37億
|15.73億
|平均值
|12.63億
|13.70億
|15.42億
|16.64億
|中位數
|12.64億
|13.66億
|15.77億
|16.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.87
|1.66
|1.76
|1.05
|0.46
|營業收入
|9.31億
|11.06億
|11.37億
|11.59億
|12.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Bio-Techne Corp(TECH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
