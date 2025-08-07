search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bio-Techne Corp(TECH-US)EPS預估下修至2.02元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Bio-Techne Corp(TECH-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.05元下修至2.02元，其中最高估值2.17元，最低估值1.88元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.17(2.17)2.453.143.24
最低值1.88(1.88)2.142.643.02
平均值2.02(2.05)2.292.793.13
中位數2.02(2.05)2.262.73.13

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.23億14.39億16.26億17.55億
最低值12.33億13.18億14.37億15.73億
平均值12.63億13.70億15.42億16.64億
中位數12.64億13.66億15.77億16.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.871.661.761.050.46
營業收入9.31億11.06億11.37億11.59億12.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Bio-Techne Corp(TECH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

