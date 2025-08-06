鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings IncUPST-US的目標價調升至78元，幅度約11.43%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)提出目標價估值：中位數由70元上修至78元，調升幅度11.43%。其中最高估值105元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Upstart Holdings Inc評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀3位。
Upstart Holdings Inc今(6日)收盤價為73.73元。近5日股價上漲11.43%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings Inc(UPST-US)EPS預估上修至1.49元，預估目標價為70.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings IncUPST-US的目標價調升至70元，幅度約9.38%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings IncUPST-US的目標價調升至64元，幅度約8.47%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paylocity Holding Corp(PCTY-US)EPS預估上修至7.28元，預估目標價為225.00元
下一篇