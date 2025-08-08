鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團(Z-US)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為85.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Zillow集團(Z-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.64元下修至1.61元，其中最高估值2元，最低估值1.54元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2(2)2.783.944.68
最低值1.54(1.5)1.842.823.89
平均值1.65(1.66)2.263.194.29
中位數1.61(1.64)2.233.14.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.90億30.86億37.20億44.05億
最低值25.50億28.00億32.28億35.48億
平均值25.65億29.43億33.77億38.16億
中位數25.66億29.34億33.74億37.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.72-2.11-0.42-0.68-0.48
營業收入33.40億81.47億19.58億19.45億22.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Zillow集團(Z-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

