鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings IncUPST-US的目標價調升至70元，幅度約9.38%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)提出目標價估值：中位數由64元上修至70元，調升幅度9.38%。其中最高估值105元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Upstart Holdings Inc評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀3位。
Upstart Holdings Inc今(17日)收盤價為75.295元。近5日股價下跌9.38%，標普指數上漲0.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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