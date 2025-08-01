〈房產〉六都7月建物買賣移轉量略回升 但南二都交易清淡呈年月雙減

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-01 18:40

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全台六都今 (1) 日公布 2025 年 7 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 8856 棟，月增 4.2%，六都交易量合計年減 29%，而 1-7 月交易量合計為 11 萬 9058 棟，較去年同期年減 27%，續創近 8 年來同期新低紀錄。7 月的買賣移轉，以南二都的台南及高雄呈現月減及年減的清淡走勢。

六都7月建物買賣移轉量略回升，但台南及高雄交易清淡呈年月雙減。(鉅亨網記者張欽發攝)

而 7 月桃園市交易量超過 4000 棟大關，創下今年以來單月最高量，主要 桃園市 7 月在桃園區、龜山區都有大量新屋交屋潮推升量能。

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全台六大都會區 7 月買賣移轉棟數增減互見，台南市與高雄市量縮，分別月減 20.5% 與 4.2%，其餘四大都會區均較 6 月量增，其中，台北市月增 1.8%，新北市月增 5.8%，桃園市月增 13.9%，台中市月增 17.2%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，7 月的建物買賣移轉棟數反映的是 6 月至 7 月初的市況，6 月在全球經貿局勢因美國關稅政策與談判進展不確定性下，民眾對於未來景氣仍有疑慮，購屋態度轉趨保守審慎，成屋市場表現平平，但在部分都會區大量新屋交屋潮挹注下，讓 7 月交易量較 6 月成長 4.2%。

陳金萍指出，與 6 月相比，台中市與桃園市分別量增 17.2% 與 13.9%，表現最為亮眼，台中市的西屯區、東區以及桃園市的桃園區、龜山區均有大量新屋交屋潮推升量能，較 6 月大增超過百棟，此外，7 月桃園市交易量創下今年以來單月最高量，首度超過 4000 棟大關。

六都交易量 7 月爲 1 萬 8856 棟，年減 29%，其中台北市年減 29.8%，新北市年減 25.5%，桃園市年減 17.0%，台中市年減 38.7%，台南市年減 26.6%，高雄市年減 35%。陳金萍指出，2024 年 7 月國內經濟穩步成長，出口暢旺、台股指數創新高，讓消費者信心轉強，房市買氣穩健；反觀今年，全球經濟情勢受到關稅戰影響，不確定性仍高，加上第七波信用管與銀行房貸緊縮持續下，市場觀望氛圍仍濃厚，買氣降溫，且交易時間拉長，讓交易量明顯低於去年同期。

同時，今年 1-7 月六大都會區建物買賣移轉棟數，為 11 萬 9058 棟，交易量續創近 8 年新低，台北市、台南市創下 8 年新低，新北市、高雄市則是近 9 年最低交易量表現。

陳金萍指出，美國總統川普今日正式宣布對台課徵 20% 對等關稅，造成市場極大關注，而根據賴總統召開記者會表示，目前的 20% 是「暫時性關稅」，會繼續洽約爭取更低的稅率，完成最終協議，對國內經濟與房市的影響，仍需密切關注後續協議成果而定。

不過，在銀行持續緊縮房貸政策與第七波信用管制影響下，購屋族取得貸款門檻高、排撥時間長，市場交易難度提升，直接衝擊市場買氣。目前看來，下半年房市交易量欲大不易，回升空間有限，預期整體房市仍呈現「量縮價緩跌」的格局。