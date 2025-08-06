〈房產〉現代化商辦需求提升中 新北市沿捷運開發以新莊最熱門

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-06 00:37

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南韓首爾的漢江邊汝矣島來自於以政策的造市，自 1975 年國會議事廳率先進駐後，南韓證券交易所在 1979 年也遷入，進一步吸引證券、金融業進駐而形成目前在首爾的金融中心；而國內建商則看好新北市沿捷運的開發案，在以匯集行政、交通、金融等條件，進一步發展爲開發頂級商辦潛力區。

Deloitte Korea德勤集團資深合夥人金在煥。(鉅亨網記者張欽發攝)

就南韓首爾 CBD、及 YBD、GBD 三大主要辦公商圈中，以汝矣島位處的 YBD（Yeouido Business District）的空置率最低。區域內透過四通八達的捷運及公共運輸體系串連各光鮮亮麗的商辦大樓間，其間重要的地標就是「IFC Seoul 首爾國際金融中心」，進駐企業包括 Deloitte Korea 德勤集團、IBM、SONY、JLL、P&G、OTIS 等。

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進駐「IFC Seoul 首爾國際金融中心」的最主要租戶之一的 Deloitte Korea 德勤集團，資深合夥人 Paul JH KIM 金在煥指出，以首爾的外資投資商辦、高爾夫球場及運籌式物流地產，在疫情期間美國的商辦交易崩解，但在韓國相對持穩，而以目前來看 ，一直到 2029 年， 空置率低的韓國的商辦供需，都不致出現大量的變化。

南韓首爾汝矣島來自於以政策的造市形成目前的金融中心。(鉅亨網記者張欽發攝)

金在煥並指出，一棟可以讓年輕優秀員工嚮往進駐的企業總部大樓，除上下班交通便捷之外，大樓的品質及環境，包括外觀、樓層高度、停車設施等，甚至已有企業願意大力投資打造可以呵護員工休憩紓壓的充電空間且大樓具有地標性。

在新北市的商辦市場近兩年交易動能顯著升溫。2024 年新北市商辦全年累計交易達 130 億元，改寫歷史新高紀錄，興富發 (2542-TW) 指出，新莊副都心在「行政、交通、產業、金融商業、文化」五合一複合機能全數到位之際，已快速崛起，成為企業在北台灣布局的戰略重鎮。