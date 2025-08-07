鉅亨網編譯段智恆 2025-08-07 00:20

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本田汽車 (Honda Motor) 周三 (6 日) 公布截至 6 月底的 2025 會計年度第一季 (4-6 月) 財報，該季淨利年減 50%，不如市場預期，主因美國新關稅生效與電動車相關一次性損失。不過，公司也調升全年財測，指出關稅衝擊小於預期，且日元走貶有助出口與海外收益折算。

〈財報〉本田汽車上季淨利腰斬 關稅與電動車損失拖累(圖：REUTERS/TPG)

財報顯示，本田第一季淨利為 1,966.7 億日元，低於 LSEG 調查的分析師預估中值 2,481.7 億日元；同期營收為 5.34 兆日元，較去年同期下滑 1.2%。

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本田汽車財務長 Eiji Fujimura 表示，儘管希望自由貿易能促進市場競爭，但公司也必須接受「這可能成為新常態」的現實。他指出，本田正設法提升美國本地產能利用率，也考慮在當地生產目前由日本供應的油電車關鍵零件。

受到川普政府 4 月初針對進口整車實施 25% 關稅的衝擊，本田本季營業利益遭 1,246 億日元 (約 8.44 億美元) 的關稅成本侵蝕。不過，日本與美國在 7 月達成協議後，針對日製汽車等產品的關稅降至 15%，使本田將全年關稅損失預估自原先的 6,500 億日元下調至 4,500 億日元，進而上修全年財測。

本田也於第一季認列 1,134 億日元的電動車一次性費用，包括美國電動車銷售損失準備與因產品線調整所致的研發資產減記。該公司今年稍早曾宣布，未來數年將削減超過 200 億美元的電動車投資，並強化油電車陣容。

在地區業務方面，本田機車部門本季營業利益年增 6.4% 至 1,890 億日元，受惠於巴西與越南銷售成長。展望未來，本田預估本會計年度營收將達 21.1 兆日元，高於先前預期的 20.3 兆日元；全年淨利將腰斬至 4,200 億日元。