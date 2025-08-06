鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-06 17:05

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香港股市今 (6) 日橫盤震盪，三大指數收盤表現錯綜，因投資人準備迎接即將發布的一系列中國經濟數據和企業財報表現。截至收盤，恒生指數(HSI) 小漲 0.03% 至 24910.63 點，恒生科技指數 (HSTECH) 亦收紅 0.2%，兩者均連 3 日走漲，國企指數則收黑 0.21%。

〈港股盤後〉靜待陸經濟數據及企業財報公布 滬指微升0.03% 連三日收紅（圖：Shutterstock）

盤面上，科技股漲跌不一，騰訊、嗶哩嗶哩漲逾 1%，美團跌超 1%，煤炭股多股上漲，中國秦發漲超 9%，軍工股也大漲，中船防務漲超 7%，半導體、晶片股漲幅亦居前，晶門半導體漲超 6%，消費類股表現也回溫，泡泡瑪特漲超 7%。

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個股表現方面，時代天使業績表現佳，股價應聲飆 18.3%，晨鳴紙業、玖龍紙業漲 10.75%，珍酒李渡漲 7.9%，比亞迪電子漲 6.7%，中芯國際、中國神華漲超 3%，國泰航空則跌 9.66%，百勝中國亦跌 6%，理想汽車跌 5.35%，安踏體育跌超 3%。

消息面上，中國煤價自 7 月初以來從底部累計上漲 37% 至每噸人民幣 450 元，目前回升至年初以來高點。產業鏈進入需求淡季以來，鋼廠高爐開工率、鐵水產量維持高位，加上反內卷預期影響，市場投機情緒也顯著向好。

另據天風證券研究報告，今年來全球半導體增長延續樂觀成長走勢，2025 年 AI 驅下游增長。此外，政策對供應鏈中斷與重構風險持續升級，國產替代持續推進。今年第二季相關半導體公司財測數字亮眼，展望今年第三季半導體旺季期，建議關注晶片、功率、代工、ASIC 與 SoC 等領域業績，以及設備材料、國產替代算力晶片。

中國將於明 (7) 日公佈 7 月貿易數據，隔日還將公佈消費者和生產者通膨統計數據。經濟學家預估中國上月出口可能維持成長，年增率 5.6%，而生產者物價指數 (PPI) 可能下降 3.4%，連 34 個月走降。信貸供應和新增貸款數據也將在本周公布，而財報季也將開跑，九龍倉置業、中芯國際和中國移動將於本周公布上半年財報。

平安證券分析師魏偉表示，港股將在當前水位盤整，且在經歷如此大的漲幅及海外不確定性加劇之後，波動性將會加劇。恒生指數今年迄今上漲 24%。

光大證券認為，港股整體獲利能力相對較強，同時互聯網、新消費、創新藥等資產相對稀缺，結合當前估值仍偏低，長期配置性價比仍較高。近期恒指已突破前期高點，上漲阻力較小，在穩增長政策的持續發力下，港股市場未來或許將繼續震蕩走漲。