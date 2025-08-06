鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-06 20:30

‌



線上叫車與外送平台 Uber 周三 (6 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於訂閱制忠誠計畫與需求成長，營收達 126.5 億美元，優於市場預估的 124.7 億美元，經調整每股盈餘 0.63 美元，符合預期。

〈財報〉Uber上季營收優預期 推200億美元股票回購計畫(圖：REUTERS/TPG)

圖：Uber 財報

‌



該公司同時宣布啟動規模 200 億美元的股票回購方案，並預測第三季 (本季) 總預訂金額將介於 482.5 億至 497.5 億美元，高於市場預期。

然而，儘管 Uber 今年股價累計已大漲 48%，市場對財報的驚喜度不足，加上自駕車競爭前景仍待觀察，盤前股價一度下跌 1.5%。不過隨後股價再度翻紅，截稿前 Uber(UBER-US) 上漲 2.25%，每股暫報 91.40 美元。

訂閱制推動營收成長

Uber 指出，旗下每月 9.99 美元的「Uber One」會員數在 6 月年增 60%，突破 3,600 萬人，占總預訂金額逾三分之一，會員使用叫車與外送服務的頻率更高，獲利貢獻達一般單一服務用戶的 3 倍。

圖：Uber 財報

為吸引新會員，優步 5 月舉辦為期一周的折扣活動，新增 50 萬名用戶。第二季行程次數增 18% 至 33 億次，月活躍消費者成長 15%，總預訂金額年增 17% 至 468 億美元，外送業務年增 24.6%，叫車服務年增 18.8%。

執行長柯霍斯洛夏西 (Dara Khosrowshahi) 表示：「我們的平台策略正發揮效益，無論在使用人數、頻率或獲利性上都創下新高。」

進軍自駕車並維持高成長預期

Uber 第二季每股獲利 0.63 美元符合預期，並預計第三季調整後核心獲利為 21.9 億至 22.9 億美元，高於市場預期的 22.2 億美元。該公司指出，將持續拓展「Price Lock Pass」固定價通勤方案，以促進日常使用，目前已在美國與巴西 10 多個城市推行。

在自駕車領域，優步並未自行開發技術，而是選擇與多方合作，目前已與超過 20 家企業建立夥伴關係，最新合作對象包括電動車製造商 Lucid(LCID-US) 與自駕新創 Nuro，以強化未來的叫車業務。