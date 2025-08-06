鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-06 22:18

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美國白宮周三 (6 日) 宣布，針對印度進口商品再加徵 25% 關稅，使總稅率翻倍至 50%，理由是印度持續直接或間接進口俄羅斯石油。此舉加劇美印貿易緊張，也顯示川普政府加強對購買俄油國家的經濟施壓。

川普重拳！白宮宣布對印度課50%關稅 美印貿易緊張升溫(圖：REUTERS/TPG)

美國總統川普在行政命令中指出：「我認定印度政府目前直接或間接進口俄羅斯石油。」他並下令，所有自印度輸入美國的商品將再加徵 25% 從價稅。根據命令，新加徵的 25% 關稅將於 21 天後生效，先前宣布的 25% 關稅則將於周四 (7 日) 生效。

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川普前一日曾在《CNBC》節目上警告，將於 24 小時內「大幅提高」對印度的關稅，批評其購買俄油「助長戰爭」。他上周也曾預告印度將面臨 25% 關稅及「懲罰性措施」，但當時未明確說明形式，最新命令則正式確立加徵措施。白宮強調，新稅率是美國主要貿易夥伴中最高之一。

消息公布後，iShares MSCI India ETF 跌至當日低點，印度盧比兌美元急貶，國際油價同步上漲。川普並指責印度拒絕放寬美國商品市場准入，並批評其為「金磚國家」(BRICS) 成員，凸顯雙邊貿易分歧。

印度外交部則反擊稱，美國與歐盟針對印度進口俄油採取「雙重標準」，並強調：「批評印度的國家本身也與俄羅斯有貿易往來，而且不像印度一樣屬於國家必要性。」