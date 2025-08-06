鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-06 21:40

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美股主要指數周三 (6 日) 平盤波動，投資人持續押注聯準會 (Fed) 降息並消化最新一波企業財報。蘋果 (AAPL-US) 股價走揚帶動市場情緒，公債殖利率在 10 年期標售前小幅波動，美元則走弱。

〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 降息預期支撐、投資人消化財報表現(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌近 10 點或 0.02%，那斯達克綜合指數漲近 50 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌逾 1.0%。

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美股開盤前，主要指數期貨小幅波動，投資人持續權衡企業財報表現，以及美國總統川普最新的關稅威脅與疲弱經濟數據。標普 500 與那斯達克 100 指數期貨皆上漲約 0.2%。美國 10 年期公債殖利率攀升 2 個基點至 4.23%，市場聚焦晚間 10 年期公債標售；美元指數則下滑。

雖然財報季整體表現仍屬穩健，市場仍擔憂經濟放緩與關稅衝擊。日前公布的數據顯示，美國服務業動能走弱，同時物價壓力依舊，令聯準會在就業數據疲軟後的政策路徑更顯複雜。

川普則持續加碼關稅攻勢，表示將對購買俄羅斯能源的國家課徵更高關稅，並計畫針對半導體及製藥產品進口徵收新關稅。Newton Investment Management 投資組合經理 Jon Bell 指出：「財報固然重要，但從市場面來看，宏觀因素才是主導。每當市場認為對關稅有定見時，總會再出現新的變數。」

歐洲股市亦受企業財報參差不齊影響，泛歐 Stoxx 600 指數早盤漲幅收斂，反映投資情緒謹慎。

截至台北時間周三（6 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 0.69%，至每股 20.05 美元

迪士尼 (DIS-US) 早盤股價下跌 3.94%，至每股 113.66 美元

迪士尼美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 6/28) 財報，受惠於主題樂園與串流業務成長，經調整每股盈餘達 1.61 美元，優於分析師預估的 1.45 至 1.46 美元，營收則年增約 2% 至 237 億美元，符合市場預期。然而，傳統電視網與體育節目營收不如預期，掩蓋了其他事業的亮眼表現，導致盤前股價一度下跌逾 2%。

Uber(UBER-US) 早盤股價下跌 0.95%，至每股 88.54 美元

線上叫車與外送平台 Uber 周三美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於訂閱制忠誠計畫與需求成長，營收達 126.5 億美元，優於市場預估的 124.7 億美元，經調整每股盈餘 0.63 美元，符合預期。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛的一位宏觀交易員表示，30% 的美國經濟衰退機率可能聽起來像是一個警示訊號，但全球股市仍保持堅挺，因為在當前的市場動能面前，「做空幾乎顯得不合常理」。