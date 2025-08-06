〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 降息預期支撐、投資人消化財報表現
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美股主要指數周三 (6 日) 平盤波動，投資人持續押注聯準會 (Fed) 降息並消化最新一波企業財報。蘋果 (AAPL-US) 股價走揚帶動市場情緒，公債殖利率在 10 年期標售前小幅波動，美元則走弱。
截稿前，道瓊工業指數跌近 10 點或 0.02%，那斯達克綜合指數漲近 50 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌逾 1.0%。
美股開盤前，主要指數期貨小幅波動，投資人持續權衡企業財報表現，以及美國總統川普最新的關稅威脅與疲弱經濟數據。標普 500 與那斯達克 100 指數期貨皆上漲約 0.2%。美國 10 年期公債殖利率攀升 2 個基點至 4.23%，市場聚焦晚間 10 年期公債標售；美元指數則下滑。
盤前交易中，麥當勞、電商平台 Shopify(SHOP-US)與叫車平台 Uber 股價上揚；迪士尼走跌。伺服器製造商美超微 (SMCI-US) 大跌逾 17%，因下修全年銷售預測；超微半導體 (AMD-US) 則因未明確說明恢復中國市場銷售的時程而走低。
雖然財報季整體表現仍屬穩健，市場仍擔憂經濟放緩與關稅衝擊。日前公布的數據顯示，美國服務業動能走弱，同時物價壓力依舊，令聯準會在就業數據疲軟後的政策路徑更顯複雜。
川普則持續加碼關稅攻勢，表示將對購買俄羅斯能源的國家課徵更高關稅，並計畫針對半導體及製藥產品進口徵收新關稅。Newton Investment Management 投資組合經理 Jon Bell 指出：「財報固然重要，但從市場面來看，宏觀因素才是主導。每當市場認為對關稅有定見時，總會再出現新的變數。」
歐洲股市亦受企業財報參差不齊影響，泛歐 Stoxx 600 指數早盤漲幅收斂，反映投資情緒謹慎。
截至台北時間周三（6 日）21 時許：
焦點個股：
英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 0.69%，至每股 20.05 美元
根據《路透》報導，美國共和黨籍參議員柯頓 (Tom Cotton) 致函英特爾董事會主席耶里 (Frank Yeary)，對新任執行長陳立武(Lip-Bu Tan) 與中國企業的關係及其前公司益華電腦(Cadence Design)(CDNS-US) 涉及刑事案件表達關切，並質疑相關情況恐影響美國國安。
迪士尼 (DIS-US) 早盤股價下跌 3.94%，至每股 113.66 美元
迪士尼美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 6/28) 財報，受惠於主題樂園與串流業務成長，經調整每股盈餘達 1.61 美元，優於分析師預估的 1.45 至 1.46 美元，營收則年增約 2% 至 237 億美元，符合市場預期。然而，傳統電視網與體育節目營收不如預期，掩蓋了其他事業的亮眼表現，導致盤前股價一度下跌逾 2%。
Uber(UBER-US) 早盤股價下跌 0.95%，至每股 88.54 美元
線上叫車與外送平台 Uber 周三美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/30) 財報，受惠於訂閱制忠誠計畫與需求成長，營收達 126.5 億美元，優於市場預估的 124.7 億美元，經調整每股盈餘 0.63 美元，符合預期。
今日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
高盛的一位宏觀交易員表示，30% 的美國經濟衰退機率可能聽起來像是一個警示訊號，但全球股市仍保持堅挺，因為在當前的市場動能面前，「做空幾乎顯得不合常理」。
Paolo Schiavone 在報告中寫道：「關鍵在於市場無法看到足夠遠的未來。這就是為什麼它會忽視經濟衰退風險。」他指出，投資人可能忽略勞動市場放緩的可能性，轉而關注強勁的流動性以及人工智慧和財政信貸擴張等結構性成長主題。
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