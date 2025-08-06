鉅亨網編譯段智恆 2025-08-06 22:00

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根據《路透》周三 (6 日) 報導，美國與印度歷經 5 輪談判後，原先被寄望在 8 月 1 日前敲定的貿易協議宣告破裂，雙方官員披露，政治誤判、錯失訊號與分歧導致談判失敗，讓雙邊價值逾 1,900 億美元的貿易關係陷入緊張。川普總統已對印度商品課徵 25% 關稅，並揚言「在未來 24 小時內大幅提高」，同時批評新德里購買俄羅斯石油「助長戰爭」。

美印談判破局內幕曝光！官員爆料「誤判＋溝通失靈」(圖：REUTERS/TPG)

印度官員原先預期川普將於期限前宣布協議，甚至向媒體釋放關稅可望降至 15% 的訊號。然而，美方轉向與日本、歐盟等夥伴簽署協議，甚至對巴基斯坦提出更優惠條件，最終令印度措手不及。

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談判破局細節曝光

4 名印度官員及 2 名美方官員透露，雙方原已在工業品零關稅、逐步降低汽車與酒類關稅，以及擴大購買美國能源與國防產品等議題達成技術共識。印度亦願意加碼購買最多 250 億美元美國能源，以縮小 470 億美元的商品貿易逆差，並同意推進雙邊貿易至 2030 年達 5,000 億美元。

不過，雙方在農業與乳製品進口上仍有歧見，且印度誤判川普「大協議」的言論，誤以為協議在望，導致立場趨強，反而觸發美方要求更多讓步。白宮官員指出：「我們從未達到認為足以稱為協議的程度。」

與此同時，川普先後與南韓、日本及歐盟達成協議，例如南韓以 3500 億美元投資、增加能源採購及稻米和牛肉讓步，換取 15% 關稅，成為印度難以匹敵的範例。

川普加碼關稅威脅

談判破裂後，川普除延續 25% 關稅外，還威脅「大幅調升」，並指責印度進口俄羅斯石油。印度官員承認過程中缺乏高層直接溝通，總理莫迪因顧慮川普涉印巴議題言論敏感，最終未致電白宮。