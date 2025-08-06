鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-06 20:00

迪士尼 (Disney) 周三 (6 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 6/28) 財報，受惠於主題樂園與串流業務成長，經調整每股盈餘達 1.61 美元，優於分析師預估的 1.45 至 1.46 美元，營收則年增約 2% 至 237 億美元，符合市場預期。然而，傳統電視網與體育節目營收不如預期，掩蓋了其他事業的亮眼表現，導致盤前股價一度下跌逾 2%。

〈財報〉迪士尼Q3報喜、上調全年財測 電視影業隱憂拖累股價(圖：REUTERS/TPG)

圖：迪士尼財報

展望未來，迪士尼將本會計年度的每股獲利預估自 5.75 美元上調至 5.85 美元，串流部門全年獲利預估也自 10 億美元提升至 13 億美元。該公司並宣布，國家美式足球聯盟 (NFL) 將收購 ESPN 的 10% 股權，作為交換，迪士尼將取得 NFL 旗下的 NFL Network 及其他媒體資產，並整合至今年秋季即將推出的 ESPN 串流平台。交易尚需監管批准，預計 2026 年底完成。

截稿前，迪士尼 (DIS-US) 周三盤前股價下跌 1.13%，每股暫報 116.98 美元，稍早曾因宣布 ESPN 與 NFL 的資產交換計畫一度上揚。自 4 月初美股因川普總統宣布關稅政策震盪後回升以來，迪士尼股價已累計上漲 45%，表現優於 Netflix(NFLX-US)的 32% 漲幅和標普 500 指數的 26% 漲幅。

主題樂園與串流業務成長強勁

根據財報，主題樂園部門營收年增 8%，營業利益達 25.2 億美元，增幅 13%，繼續成為迪士尼獲利主力，占去年整體營業利益的 59%。串流業務營業利益則為 3.46 億美元，較去年同期虧損 1,900 萬美元大幅轉盈。市場預估 Disney + 本季新增 280 萬名訂閱戶，總訂閱數達 1.28 億，與分析師預期相符。

圖：迪士尼財報

迪士尼同時宣布，將在未來幾個月進一步整合 Disney + 與 Hulu 至單一應用程式，採用統一的推薦引擎並新增更多內容，包括 ABC 新聞。分析師認為，迪士尼憑藉龐大的內容庫，在串流市場有望優於其他競爭對手。

傳統電視疲弱與影視虧損施壓

儘管主題樂園和串流業務表現亮眼，傳統娛樂電視營收下滑 28%，體育事業營收也不如預期，雖然仍貢獻 10.4 億美元的獲利。此外，迪士尼影業部門受皮克斯動畫《地球特派員》(Elio) 與漫威電影《雷霆特攻隊 *》票房不佳拖累，第三季虧損 2,100 萬美元。