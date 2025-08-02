鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-02 03:01

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美國總統川普周五 (8/1) 宣布，已指示團隊撤換勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics, BLS) 局長 Erika McEntarfer，原因是當天公布的 7 月就業報告顯示新增非農就業僅 7.3 萬人，遠低於市場預期，且前兩個月數據合計遭下修 25.8 萬人，使近三個月平均新增職位僅 3.5 萬，創新冠疫情以來最弱水準。

非農慘爆拖垮美股！川普怒炒勞工統計局局長(圖：REUTERS/TPG)

數據公布後美股重挫，道瓊工業指數一度下跌逾 400 點，科技股為主的那斯達克指數跌逾 2%，美債殖利率同步走低。川普宣布撤換 BLS 局長後，美股跌幅略有收斂。

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川普在 Truth Social 發文指控 McEntarfer 是「拜登政府的政治任命」，聲稱她曾在選舉前「捏造數據」以圖利副總統賀錦麗 (Kamala Harris)，並強調：「我們需要準確的就業數據，不能被操弄為政治工具。我已指示團隊立即撤換她，將任命更有能力且合格的人接任。」《NBC News》隨後證實 McEntarfer 已遭撤職，《CNBC》則引述知情人士稱 BLS 未立即回應置評請求。

圖：川普 Truth Social

McEntarfer 由前總統拜登於 2023 年提名，去年 1 月經參議院確認上任。BLS 的就業統計仰賴企業回覆調查，但近幾個月首輪回覆率屢低於 60%，遠低於疫情前的 70% 以上水準，也導致初值數據後續修正幅度擴大。去年，BLS 公布的年度預修數據創 2009 年來最大修正。川普也在發文中抨擊這些「總是負面的修正」。

川普此前曾多次讚揚就業市場強勁，6 月數據公布後白宮甚至形容為「6 月大爆發 (June Boom)」，如今的低迷數據與此形成鮮明反差。

市場人士對此舉表示震驚，Creative Planning 總裁 Peter Mallouk 直言：「這不健康，我們不能因為不喜歡數據就撤換一位曾歷經多屆政府服務的官員。」他並表示，川普的發文「乍看像是諷刺或惡搞」。

川普同時再次點名批評聯準會 (Fed) 主席鮑爾，指控 Fed 在總統大選前「大幅降息兩次以幫助賀錦麗」，並暗示鮑爾應「退休」。川普今年稍早也曾提議削減 BLS 人力 8%，加劇外界對美國官方經濟統計公信力的疑慮。