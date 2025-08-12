【Joe’s華爾街脈動】史上最佳財報，遇上關稅逆風襲
Joe Lu
美股在關鍵通膨數據公布前暫歇，台灣則面臨新關稅結構的現實，為市場波動埋下伏筆
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 11 日 美東時間
摘要
- 全球市場正處於多空拉鋸：強勁的企業基本面與貨幣寬鬆預期，正對抗升級的貿易政策風險與數據公布前的謹慎情緒。
- 美國指數在少數大型股的帶動下，於歷史高點附近暫停漲勢，因一項旨在確保中國銷售的收益分成協議，直接拖累主要半導體公司的利潤率。
- 市場定價目前顯示聯準會九月降息的機率高達 94%，強化了對政策放寬的預期，並為全球風險性資產提供了支撐。
- 台積電 (TSMC) 公布了強勁的七月營收，創下歷史次高紀錄，提供了基本面利多，這與投資者在美國 CPI 報告前的憂慮情緒形成對比。
- 美國對台新關稅被闡明為懲罰性的「N+20%」公式，此舉創造了顯著的不確定性，直接挑戰近期的多頭動能，並蓋過了先前因半導體關稅豁免而產生的樂觀情緒。
當前市場的關鍵動態，是強勁的企業表現 (由台積電創歷史紀錄的營收所引領) 與顯著升溫的地緣政治貿易摩擦之間的直接衝突。(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
