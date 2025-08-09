【Joe’s華爾街脈動】台股衝破關鍵線，台積電受惠美關稅結構
Joe Lu
鴿派聯準會訊號激勵美股反彈，市場焦點轉向下週通膨數據
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 8 日 美東時間
摘要
- 在聯準會九月降息的確定性增強下，美國市場以強勁復甦為本週劃下句點，台灣股市則一舉衝過關鍵關卡。
- 隨著美國半導體關稅政策的明朗化直接有利於台積電 (TSMC)，台股加權指數(TAIEX) 一舉突破關鍵技術水位，此走勢與那斯達克 (Nasdaq) 由科技股領軍的反彈相互輝映。
- 美國公債殖利率自週內低點回升，此訊號顯示，隨著上週勞動數據引發的立即性衰退擔憂消退，市場風險偏好有所轉變。
- 另一份來自北美 (此次為加拿大) 的疲弱勞動報告，在下週關鍵的美國 CPI 數據公布前，鞏固了市場對聯準會即將採取政策寬鬆的定價。
- 川普政府擬議的 100% 半導體關稅中，包含一項對在美設廠企業的策略性豁免，此舉為台灣關鍵出口商消除了重大的市場隱憂。
主要的市場驅動因素，在於美國對半導體關稅政策的最終定案。(全文未完)
