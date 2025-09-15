【Joe’s華爾街脈動】專題—專業投資人如何思考？獨家策略公開
Joe Lu
一份衡量自身優勢，並建立可複製成功模式的指南
Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 12 日
摘要
- 單憑高報酬率是衡量投資能力的一個糟糕指標，因其時常隱藏著過度的風險，且可能僅僅是運氣的結果，而非技巧高超、可複製的流程。
- 專業人士使用的一個更好的指標是資訊比率 (Information Ratio, IR)，它透過衡量超額報酬相對於為達成此目標所需承擔風險的一致性，來評估投資技巧。
- 根據主動式管理的基礎法則 (Fundamental Law of Active Management)，一個優異的資訊比率，是兩個關鍵組成部分的產物：資訊係數 (Information Coefficient, IC)，即您投資洞見的品質；以及投資廣度 (Investment Breadth, IB)，即您應用該洞見的獨立機會數量。
- IR ≈ IC x √IB 此一關係式表明，持久的成功需要一個真正的分析優勢，以及將此優勢應用於廣泛、不相關的投資組合中的紀律。
- 要成為一個技巧更高超的投資者，您必須將焦點從追逐報酬，轉向建立一個嚴謹的流程：定義您的優勢 (IC)，廣泛地應用它(IB)，並透過一致的、經風險調整後的績效(IR) 來衡量您的成功。
在我的職涯中，我一直在分析世界頂尖投資者，最關鍵的問題始終如一：他們的成功是源於真正的技巧，還是僅僅是運氣好？作為一位自主的投資者，您也面臨著完全相同的挑戰。我們很容易沉浸在一場大勝的快感中——單一個股 30% 的漲幅感覺好極了。但這是一次高明的操作，還是一場幸運的賭博？要取得長期的成功，您需要一個框架來區分技巧性的流程與幸運的結果。您可以從採納專業人士用以衡量自身的相同工具開始。
擊敗市場的殘酷現實
首先，一個發人深省的真相：大多數專業的基金經理人，儘管擁有專業知識和資源，長期而言卻未能持續擊敗他們的基準指數（如標普 500 指數）。
(全文未完)
完整全文請見鉅亨號專欄_（點此前往）
立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入）
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 【投顧觀點】台積電行事曆倒數，記憶體族群下週即將引爆？權值股漲勢會突然反轉還是再掀高潮？
- 分析師：AI熱潮將推升標普2026年突破7000點
- RWA上鏈勢如破竹！貝萊德入局代幣化ETF 那斯達克同步提交SEC申請
- 監管鬆綁、FED有望降息雙利多 金融債前景吸睛
下一篇