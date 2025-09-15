【Joe’s華爾街脈動】專題—專業投資人如何思考？獨家策略公開

一份衡量自身優勢，並建立可複製成功模式的指南

摘要

在我的職涯中，我一直在分析世界頂尖投資者，最關鍵的問題始終如一：他們的成功是源於真正的技巧，還是僅僅是運氣好？作為一位自主的投資者，您也面臨著完全相同的挑戰。我們很容易沉浸在一場大勝的快感中——單一個股 30% 的漲幅感覺好極了。但這是一次高明的操作，還是一場幸運的賭博？要取得長期的成功，您需要一個框架來區分技巧性的流程與幸運的結果。您可以從採納專業人士用以衡量自身的相同工具開始。