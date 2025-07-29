〈房產〉房市市調：全台Q2推案量萎縮、價硬挺 降價「看得到吃不到」
鉅亨網記者張欽發 台北
根據房市市調機構統計，2025 年第二季六都、新竹總銷金額 5607 億元，季增 21%、年減 27%；進場個案數 395 件、戶數逾 2.6 萬戶，分別季增 21%、12%，較去年則呈現衰退。價格方面，漲勢明顯收斂，但開價及成交單價分別爲 61 萬、57 萬元，雙雙再創單季新高，顯示多數建商對價格仍有一定想法。
數字科技 (5287-TW)) 旗下 591 新建案分析，今年第二季推案力道雖較去年遜色不少，但與上季低谷相比已有回穩，然而進一步檢視，上半年個案、戶數等供給合計為 722 筆、5.1 萬戶，總銷金額為 1.02 兆元，較去年同期均量縮近 20%，顯示在政策及買氣衰退夾擊下，建商推案仍逐漸「軟手」，目前除非是大型建商或是因期限規定不得不推，否則業界氛圍普遍保守，也讓全年推案量陷入 2 兆保衛戰中。
而相較供給軟化，民眾最關切的房價仍是硬到不行，即便市場上陸續有傳出降價，但據市調實際走訪各地案場，發現大部分仍僅止於個案操作或餘屋去化，多數消費者依舊嘗不到甜頭。
此外，這幾年房市好，建商幾乎都有底氣。除非賣壓太大、急於變現，否則賠錢賣房的機率相當渺茫。如今買賣雙方就像賭氣中的情侶，只有一方願意先低頭，買氣才有機會好轉。
觀察七都，各縣市供給皆處於青黃不接的盤整階段，不過北台灣在地段效應發威下，仍有建商勇敢挺進，像本次總銷金額前十大個案中，有 8 筆集中在雙北，其中量體最大的為北士科廠辦案「華固創滙園區」，總銷高達 360 億元，在輝達進駐北土科效應加持下，已成北台灣最受矚目的商辦開發案之一。
另一熱區南港，亦有「南港國際 SKY PARK」等指標案正式公開，據實價登錄顯示該案高樓層每坪已突破 150 萬元，區域上僅次於世界明珠。此外，其他如大安、中正等區也各自有指標案登場，帶動北市開價、成交價突破新高。新北市這次總銷也維持千億元水準，其中在三重、新莊及新店等區都有指標案登場，再加上雙北龐大剛需人口，銷況在各縣市表現相對突出。
反觀桃竹則黯淡許多，其中新竹更上演「建商去哪了」的戲碼，當地今年上半年總銷合計約 295 億元、推案僅不到 1500 戶，遠不及去年同期的一半，為 2020 年後新低，主要戰區如竹北市等核心地段更是完全熄火，僅在外圍地區有零星透天、電梯公寓案。除此之外，由於缺乏新案維繫熱度，當地平均每周來人僅 9 組，供需兩端都面臨斷炊窘境。
中南部地區則在限貸令發威、投資客退場，交易量全面失守，建商同樣高掛免戰牌、能延就延，隨著推案進入真空期，三縣市開價、成交價同步修正，其中高雄楠梓、仁武及橋頭等區，過往在台積電 (2330-TW) 紅利加持下，價量三級跳，如今隨著科技議題效應鈍化，當地從過往排隊、加價搶房的盛況，轉為交易全面停滯不前，對比相當強烈。
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