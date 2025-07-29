〈房產〉近一年新北十大熱銷中古社區 這個行政區占了4名

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-29 12:30

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全台預售屋的價格快速攀升更是快速。相比之下，中古屋還有著相對親民實惠的優勢，能吸引購屋族群的目光。房仲業者統計近一年新北市十大熱銷中古社區，其中淡水區共 4 社區入榜、汐止區也有 3 社區上榜。

近一年新北十大熱銷中古社區 ，淡水區占了4名。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，新北板橋、中和及三芝區分別各有 1 個上榜，淡水區的「天藝」平均總價達近 3700 萬元，近一年仍成交 37 件，社區交易熱絡。

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淡水區作為新北的蛋白區，共 4 個社區入榜，分別為「海洋都心」、「宏盛水悅」、「海洋都心」和「天藝」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，這 4 個社區均位於淡海新市鎮，屬新興發展區，且隨著近年淡海輕軌強化區域內交通網路，加上淡北道路、淡江大橋等陸續完工，未來往返台北市中心將更加便捷。

此外，除「天藝」外的三個社區多為中小坪數、2-3 房的格局設計，加上總價約落在 1000 萬 - 1200 萬元上下、屋齡僅 5-10 年的成屋大樓，房價仍屬親民實惠，受到不少首購、小資族的青睞。

至於汐止區也有 3 個社區上榜，分別為「水蓮山莊」、「超級花園」和「摩天鎮」。陳金萍表示，這 3 個社區雖位在汐止區，但可透過國道 1 號、汐五高架道路、環東大道等，便於往返台北市內湖、松山、南港區等重要辦公區域，故吸引不少於台北市工作但預算有限的購屋族群入主。不過，值得注意的是，汐止區早晚尖峰時段容易塞車，若是要往返台北市的上班族，通勤時間可能須多抓一些。

而新北最熱銷社區就是位於板橋區的「民生新埔」，一年間共成交 83 件居冠，相當於每月平均成交近 7 件。陳金萍說明，「民生新埔」位於板橋核心地段，近捷運新埔和江子翠站，交通便利性十足。至於生活機能，附近不但有全聯、傳統市場可供日常採買，小吃、餐廳林立，學區還有江翠國小及新埔國中等可選擇，各項機能都能一次滿足，因此也吸引許多小家庭及置產族群的目光。

至於榜上還值得關注的就屬位於淡水區的「天藝」社區，陳金萍分析，該社區擁有大面積的基地，基地面積將近 6400 坪，採低建蔽率的設計，且擁有豐富的公設及大面積的綠地。