〈房產〉房市凍 今年1-6月全台交易量僅13萬棟創8年新低 年減26.4%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-25 19:48

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依內政部最新資料顯示，6 月全台建物買賣移轉棟數為 2 萬 3442 棟，月增 6.2%，而全台交易量為 13 萬 0151 棟，年減 26.4%，是自 2018 年來最低交易紀錄，房仲業者依目前市況推估， 2025 年全年交易量約 27.2-27.9 萬棟之間，將跌破 28 萬棟大關，年減 20-22%。

今年1-6月全台交易量僅13萬棟創8年新低 年減26.4%。(鉅亨網記者張欽攝)

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，6 月的建物買賣移轉棟數反映的是 5 月至 6 月初的市況，5 月上旬中美關稅戰休兵 90 天，有助緩和全球貿易緊張，全球股市反彈上漲，讓民眾恐慌情緒降溫，房市買氣也出現回穩跡象，加上部分都會區新屋交屋潮挹注下，全台 6 月房市交易量較 5 月小增 6.2%。

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6 月全台建物買賣移轉棟數與 2024 年 6 月建物買賣移轉棟數 3 萬 0219 棟相比，全台建物買賣移轉棟數年減 22.4%，陳金萍指出，去年第二季受惠於台灣經濟穩定復甦，台股表現佳、消費者信心增強，市場買氣穩健，連續三個月全台建物買賣移轉棟數均站上 3 萬棟大關。

反觀今年，在銀行房貸緊縮與第七波信用管制持續，房貸審核相對嚴格、貸款成數恐不如預期以及排隊等撥款的狀況頻傳，讓成交速度趨緩，加上川普關稅戰衝擊市場信心，民眾購屋態度轉趨觀望，房市交易降溫，年減 22.4%。

陳金萍補充，若合計今年 1-6 月全台建物買賣移轉棟數表現，全台交易量為 13 萬 0151 棟，與去年同期相比，年減 26.4%，是自 2018 年來最低交易紀錄，創 8 年新低，顯示今年房市交易熱度不如以往。

進一步觀察歷年 1-6 月房市交易量表現，陳金萍說明，今年上半年交易量為 13 萬 0151 萬棟，僅優於 2016 年 10 萬 8581 棟、2017 年的 12 萬 9110 棟，2025 年前 1-6 月全台建物買賣移轉棟數創下史上自 1999 年有分月統計以來第三低量。