〈房產〉交易占比達55% 台北市30年以上中古屋穩坐交易主力

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-28 13:07

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房仲業者彙整實價登錄資料，發現台北市中古屋在價量上與新屋呈現明顯落差。新成屋憑藉建築規劃、耐震結構與現代化公設優勢，再加上高昂成本，價格也隨之水漲船高。相較之下，屋齡超過 30 年的中古屋因價格門檻較低，且多位於成熟發展的市區、交通機能完善，仍是自住、首購族進場的主流選項，使近一年台北市屋齡 30 年以上的住宅交易占比高達 55%。

交易占比達55%，台北市30年以上中古屋穩坐交易主力。(鉅亨網記者張欽發攝)

台北市 12 個行政區中，除了內湖區、南港區以外，其餘行政區皆以屋齡 30 年以上中古屋為交易主力，若以全市來看，屋齡 30 年以上的中古屋整體交易量更是屋齡 5 年以下新屋的近五倍之多。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市因開發早、素地稀缺，新建住宅供給有限，整體屋齡偏高，而相較於新成屋，中古屋在價格較親民、坪效高、地段成熟等優勢下，成為自住與首購族的主要選擇。

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其中又以大安區、松山區兩區域差距最大，大安區和松山區屋齡 30 年以上的交易量占比分別高達 69.4% 和 68.5%。陳金萍表示，台北市許多屋齡 30 年以上的中古屋多位於市中心或交通樞紐周邊，所以即便屋齡偏高，仍吸引預算有限但希望入住核心地段的購屋族群。此外，中古屋可提供彈性較大的格局調整空間，總價相對親民。對首購族而言，比起新屋來說，中古屋「買得起、空間大」的實用性更為重要。

而屋齡 5 年以下的住宅交易占比最高的大同區，陳金萍表示，受惠於西區門戶計畫推動，加上危老、都更案逐步落地，區內新建案供給穩定釋出，也帶動新屋買氣不弱。雖然大同區整體屋齡偏高，但只要有新案推出，往往因地段成熟、總價相對可接受，吸引在地換屋與首購族進場，讓新屋交易表現脫穎而出。近一年大同區屋齡 5 年以下住宅的交易占比超過 3 成，位居北市第一。

若比較屋齡 30 年以上的中古屋和屋齡 5 年以下的新屋的價格，士林區兩者的價差高達 70.6%，位居第一；其次是位於蛋白區的北投區，價差達 61.7%。陳金萍指出，過去士林、北投新案供給稀少，推案多集中於高潛力區段，包括北士科、士林官邸生活圈、天母商圈等，開價基準相對較高。而隨著捷運北環段動工、輝達進駐北投帶動產業題材發酵，帶來大量就業與居住需求，區內新成屋價格持續攀升。陳金萍補充，士林北投區域範圍大，有部分區域發展不均的現象，如社子島、陽明山周邊仍因交通與生活機能限制，對新案價格支撐有限，導致價差被進一步拉大。

相較之下，文山區與萬華區的新屋、中古屋價差最小，單坪價格僅相差約 20 萬元，價差約在 3 成。陳金萍分析，兩區多為傳統住宅區，土地開發強度適中，且近年缺乏重大建設或題材加持，新案價格無法拉高太多，因此新屋、中古屋價差收斂。