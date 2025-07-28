〈房產〉房租漲修繕貴 房租指數年年升 全台居住類物價指數創新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-28 11:25

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房價逐漸出現下修格局，不過民眾的居住成本似乎仍居高不下。房仲業者觀察近年行政院主計總處的消費者物價指數最新數據，今年 6 月居住類指數來到歷年新高，達 109.31，其中，房租類指數 108.8 和住宅維修指數 114.17，也都改寫歷年新高點，顯示就算不買房，以租代買，整體居住成本仍只升不降，民眾依然壓力山大。

房租漲修繕貴 房租指數年年升 全台居住類物價指數創新高。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年民眾對於居住安全的重視，以及對生活品質的要求均提高，都會區的出租物件，也多半都會斟酌整修翻新，甚至提供基礎家電和家具，提高租金收益，不過由於近年裝修工料雙漲，且囤房稅 2.0 的實施，還有租金補貼的擴大執行下，都讓地下房東逐漸浮上檯面，不得不申報所得稅，由於持有成本增加，房東也會思考將負擔轉嫁到租客身上，促使租金持續上升。

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進一步觀察，家庭用品和家庭管理費的指數，在月指數呈現波動，但也保持逐年上升的趨勢，而水電燃氣，今年 2-5 月 102.53，6 月起跳增到 118.71。

張旭嵐指出，家庭用品和管理費用有些屬於非必要性物品，因此可以因預算狀況微調，金額變化較具彈性，而水電燃氣屬於國營事業，價格相對穩定，因此各月份的狀況比較一致，唯每年 6-9 月調升為夏季電價，所以該四個月的指數固定走高，不過國際戰爭後石油漲價，以及整體物價上升，且未來水費也有調漲的可能性，因此若從年度觀察，水電燃氣類指數，也呈現逐年走揚的態勢。