〈房產〉國泰房地產指數：Q2銷售率改寫16年新低 這一都議價率最高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-28 16:23

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國建 (2501-TW) 今 (28) 日發布最新國泰房地產指數顯示，2025 年第二季國泰房地產指數， 第二季表現相較上一季價穩量縮，相較 2024 年同期為價漲量縮，台灣央行本季續維持現行選擇性信用管制，受嚴格放貸與市場觀望交互影響，銷售率創 16 年新低，成交量創 8 年新低，房市交易持續降溫。

國泰房地產指數：第二季房市低迷，銷售率改寫16 年新低，新竹爲七都議價率最高。(鉅亨網記者張欽發攝)

2025 年第二季的國泰房地產指數顯示，新竹爲七都議價率最高的，達 10.27%，而台南的銷售率爲全台七台最低，30 天的銷售率僅 4.3%。

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國泰房地產指數指出，2025 年第二季較上季開價與成交價維持穩定，議價率中幅擴大；推案量小幅增加，成交量小幅減少，銷售率大幅減少；同時，就議價率來看 ，第二季新竹縣市只推 9 個個案，但推案戶數及總銷金額大幅減少，但議價率上升到 10.27%，爲全台七都之最。

國泰房地產指數指出，2025 年第二季新竹僅推 9 個個案，多為在地小建商推案，推案地點多位於竹北重劃區或新竹市外圍地區。第二季開價漲勢趨緩，核心高價區已衝上 8 字頭，房價未明顯鬆動，隨著房市降溫，議價空間擴大，銷售率、成交量連袂大幅走低。整體而言，相較上一季為價量齊跌，房市表現衰退；相較去年同季為價漲量縮，價量背離，房市表現待觀察。

而台南市第二季季推案集中於安南區九份子重劃區。隨著房市降溫，已推升的房價與在地買盤接受度有所落差，買氣大幅下滑，本季台南為全台七都銷售率最差區域。整體而言，相較上一季為價量俱跌，房市表現衰退；相較去年同季為價穩量縮，房市表現偏弱。

國泰房地產指出並指出，從四季移動趨勢觀察，各地區成交價均超過 2013 年到 2015 年波段高點，成交量與該波段比較則高低互見。綜合 2025 年第二季房市表現市，相較上一季為價穩量縮，但南北價格漲跌分歧，整體房市表現偏弱；相較去年同季為價漲量縮，價量背離，房市表現待觀察。尤其是 從去年第四季到今年第二季的連續三季房市呈現價穩量縮盤整格局，市場變化有待審慎觀察。