鉅亨網編譯段智恆 2025-07-28 22:10

‌



根據《路透》報導，美國與中國高層經濟官員周一 (28 日) 在瑞典首都斯德哥爾摩會晤，恢復談判以解決雙方長期的經濟爭端，並爭取將現行關稅與出口管制休戰協議延長三個月，為川普總統與中國國家主席習近平可能於 10 月底或 11 月初舉行的峰會鋪路。

美中斯德哥爾摩會晤 聚焦關稅休戰延長與川習會前哨(圖：REUTERS/TPG)

美國財長貝森特 (Scott Bessent) 率領的談判團隊周一下午進入瑞典首相辦公室，副總理何立峰也被拍到抵達會場。中國面臨 8 月 12 日的期限，須與川普政府達成更長期的關稅協議；此前雙方已在 5 月和 6 月先後達成初步協議，結束數週的關稅報復與稀土出口中斷。

‌



美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 在接受《CNBC》訪問時表示，他不預期此次會議會有「重大突破」，而是「檢視協議執行情況，確保稀土等關鍵礦物順利流通，並為未來實現更均衡的貿易奠定基礎」。

這場會談緊隨川普周日宣布的美歐貿易協議後舉行，美歐達成協議將對大部分歐盟出口課徵 15% 關稅，包括汽車在內。

市場預期延長休戰 為川習會鋪路

分析師指出，美中有望將 5 月達成的休戰協議延長 90 天，以避免 8 月關稅恢復至三位數水準、重創供應鏈。此舉也有助於規劃川普與習近平的會面。根據《金融時報》(FT) 報導，美方近期暫緩對中國的部分科技出口限制，以免干擾談判，並支持川普年底前促成峰會的努力。

戰略與國際研究中心專家甘思德 (Scott Kennedy) 指出，先前談判「主要是將關係拉回正軌，為未來處理真正的核心爭端創造條件」。貝森特則已表態支持延長休戰，並呼籲中國加快經濟轉向內需，這是美國長期政策目標。

分析師認為，美中談判的複雜度遠高於其他亞洲國家，且中國在全球稀土市場的主導地位賦予其對美國產業的槓桿力。若 8 月休戰破裂並恢復高關稅，將使川普可能的訪中行程面臨變數。

華爾街分析

市場對談判進展保持審慎樂觀。美元兌主要貨幣周一走強，亞洲股市普遍上揚，稀土與科技相關類股受到關注。分析師指出，若休戰順利延長，將有助於穩定全球供應鏈與企業投資信心，減輕 8 月高關稅重啟的風險，並為川習峰會鋪路。