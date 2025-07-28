鉅亨網編譯段智恆 2025-07-28 20:00

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《路透》周一 (28 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 本周預料將維持利率不變，即便總統川普再度公開施壓要求降息。市場普遍認為決策委員會內部將展開激烈辯論，且至少可能出現一至兩位理事罕見投下贊成降息的反對票。

Fed本周預料暫不降息 內部分歧與川普施壓交鋒(圖：REUTERS/TPG)

大多數決策官員擔憂，川普的關稅政策可能破壞過去抑制通膨的努力，使維持當前政策更具說服力。雖然就業市場存在疑慮，但通膨壓力再起的風險仍是 Fed 首要考量。

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近期，美日簽署將關稅設定在 15% 的協議，且美歐談判傳出相同進展，市場預期最終關稅水準可能低於川普 4 月宣布的「解放日」方案。不過，即使如此，美國關稅仍達 90 年來高點，家具與服飾等消費品價格飆升，6 月整體通膨年化率達 3.5%。

內部分歧升溫 兩位川普任命理事或支持降息

分析師指出，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman) 可能投下贊成降息的罕見反對票，這將是自 1993 年以來首次有兩位理事同時背離主流意見。兩人均由川普任命，並對就業市場惡化表示憂慮。

華勒認為，民間企業新增就業幾近停滯，若信貸環境未放鬆，恐導致裁員潮。他也質疑 6 月新增 14.7 萬人的數據偏高。鮑曼則指出，勞動市場正逐漸轉弱，若不及時降息恐引發更深層次衰退。

部分地方聯準銀行官員態度也出現分化。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 認為，近期物價增幅顯示關稅推動通膨的效應可能低於先前預期。

川普上周罕見造訪 Fed 總部，再度要求降息，但表示目前不打算解職主席鮑爾，即便他屢次批評鮑爾抵制白宮的降息要求。

經濟數據複雜 GDP 重返成長但房市疲軟

美國商務部預料本周將公布第二季國內生產毛額 (GDP) 回升，總量首度突破 30 兆美元(未經通膨調整)。川普認為這證明經濟強勁，若 Fed 降息，經濟將「如火箭般起飛」。

然而，決策官員認為數據仍有隱憂。上季成長主要受進口急速回落推動，反映關稅提前進貨的逆轉效應。儘管零售銷售強勁、消費支出穩健，企業投資與房市卻持續低迷。6 月耐久財訂單 (不含國防及飛機) 意外下跌 0.7%，房屋開工量降至近一年低點，30 年房貸利率徘徊在 7% 附近，使房市需求受抑。

失業率維持 4.1% 接近充分就業，但失業者重返職場所需時間拉長，申領失業金者有半數需超過 2.5 個月才能重獲工作。此外，建築支出連續 9 個月下滑，為金融危機以來首見長期疲弱。

EY-Parthenon 首席經濟學家達科 (Gregory Daco) 指出，關稅成本壓力、政策不確定性與高利率正共同拖累投資與消費。Citi 經濟學家則認為，疲弱的房市需求顯示利率依舊偏高，需密切關注就業降溫對需求的影響。

Fed 立場牽動市場 美債、股市與美元齊聚焦

市場正密切留意本周 Fed 決策結果及會後聲明措辭。若利率維持不變且鮑爾重申觀望立場，可能鞏固短期美債殖利率水準，壓抑降息預期，美元有望獲得支撐。反之，若出現理事反對票及偏鴿訊號，將推動債市買盤並帶動股市情緒回溫，尤其是對利率敏感的科技及房地產類股。