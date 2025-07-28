鉅亨網編譯段智恆 2025-07-28 21:10

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根據《彭博》周一 (28 日) 報導，石油交易商預期，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 本周末將批准另一波大幅增產，完成現有供應復甦計畫。彭博調查的 17 位交易商與分析師全數預測，沙烏地阿拉伯及其合作夥伴將在 8 月 3 日的視訊會議上同意自 9 月起再增產 54.8 萬桶 / 日。據 OPEC + 代表透露，相關初步計畫已在內部獲得共識。

OPEC+本周將討論大幅增產 油價恐維持年內低檔(圖：REUTERS/TPG)

若此舉獲得確認，石油輸出國組織 (OPEC) 及盟友中的 8 個主要產油國將提前一年，全面撤回 2023 年所實施的 220 萬桶 / 日減產措施。該組織近月意外迅速恢復供應，即便全球市場正面臨潛在供過於求的風險，仍對油價形成壓力，為消費者帶來喘息空間，也符合美國總統川普呼籲壓低燃料價格的立場。

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布蘭特原油期貨周一報每桶約 69 美元，今年迄今下跌 7%。OPEC + 增供加上中國需求放緩、美國供應擴張及川普關稅帶來的經濟壓力，共同打擊油價。不過，市場仍展現韌性，油價未因這波供應激增而進一步下探。今年初，分析師普遍預期 OPEC + 將在 2025 全年無法增產。

OPEC 能夠逆轉市場預期，部分原因在於增產初期實際落地量低於承諾水準。OPEC 數據顯示，該組織在 5 月僅增加了協議量的三分之一，因沙國要求哈薩克與伊拉克等國彌補先前超產並放棄部分增產額度。6 月則因以色列與伊朗衝突，海灣國家在沙國帶領下加速增產，將部分供應轉移至中東以外市場。

OPEC + 總計增產將達 250 萬桶 / 日，其中包含給予阿拉伯聯合大公國額外 30 萬桶的配額。完成後，該組織或將評估是否啟動另一層 166 萬桶 / 日的減產措施，目前計畫持續至明年底，但內部代表表示，集團可能在進入新階段前先暫停行動。