鉅亨網編譯段智恆 2025-07-28 20:30

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《路透》周一 (28 日) 援引知情人士消息報導，美國國會民主、共和兩黨參議員本周將共同提出三項對中施壓法案，聚焦於人權、異議人士保護及台灣議題，凸顯在總統川普全力推動美中貿易談判之際，國會仍試圖加大在安全與價值層面的施壓力道。

傳美參院兩黨將推對中法案 聚焦新疆與台灣議題(圖：REUTERS/TPG)

這三項法案由跨黨派議員共同提出，凸顯即便在高度分裂的華府，對中國採取強硬立場仍是少數的兩黨共識。儘管國會整體支持川普平衡美中貿易關係的努力，但部分對中鷹派擔憂，安全與人權議題可能因此被淡化。

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美國德國馬歇爾基金會亞洲事務專家葛來儀 (Bonnie Glaser) 指出：「川普似乎迫切想與中國達成協議，這與部分團隊成員及國會中對中鷹派立場產生落差。」

民主黨籍參議員默克利 (Jeff Merkley) 強調，美國必須展現堅定立場，「不論誰入主白宮，自由與人權價值都應該是美國全球領導願景的核心。」

白宮則回應，川普在推動貿易議程與與習近平維持良好關係的同時，仍致力於亞太安全議題。中國外交部尚未回覆相關置評。

法案內容涵蓋新疆、台灣與跨境打壓

三項法案分別針對不同領域：

第一項由共和黨參議員柯寧 (John Cornyn) 共同提出，禁止涉及強制遣返維吾爾族的中國現任或前任官員入境美國。人權團體長期指控中國在新疆大規模侵害維吾爾人權，北京則否認。

第二項由共和黨參議員匡希恆 (John Curtis) 共同提出，旨在協助台灣應對中國壓力，除支持拉美及加勒比海地區維持與台灣外交關係外，還將加強與台北的合作。

第三項由共和黨參議員蘇利文 (Dan Sullivan) 共同提出，針對「跨國鎮壓」現象，防堵外國政府越境威脅異議人士、記者或維權人士。

美中貿易與安全拉鋸 國會矛盾升溫

在這些法案提出之際，美中高層官員將於周一在斯德哥爾摩會面，試圖延長現行休戰協議三個月，以避免 8 月 12 日大幅提高關稅。

哈德遜研究所 (Hudson Institute) 專家索博利克 (Michael Sobolik) 分析指出：「川普關注的始終是打開外國市場，但這與多數國安優先事項存在衝突。」

此外，民主黨與部分共和黨議員近期也對輝達 (NVDA-US) 恢復向中國銷售 H20 人工智慧 (AI) 晶片表達不滿，尤其此舉發生在其執行長與川普會晤後，逆轉了 4 月才實施的 AI 晶片出口限制。