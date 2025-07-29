鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-29 00:30

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根據《彭博》周一 (28 日) 報導，美國總統川普表示，已指示美方官員恢復與泰國及柬埔寨的貿易談判，作為兩國同意停火的後續行動。川普在社群貼文中指出：「透過終結這場戰爭，我們拯救了數千人的性命。我已指示貿易團隊重啟談判。」他並表示，已分別與泰國代理總理普譚 (Phumtham Wechayachai) 及柬埔寨總理洪馬內 (Hun Manet) 通話，以確保停火協議落實。

泰柬停火後美國貿易談判重啟 泰國盼獲「好協議」(圖：REUTERS/TPG)

川普長期將貿易視為化解地緣政治衝突的工具，並藉此對外施壓。他強調，若希望繼續進入美國市場，貿易夥伴必須先結束衝突。今年 6 月，美國曾促成剛果民主共和國與盧安達的協議，以結束多年衝突，川普也曾對印巴邊境停火宣稱功勞。

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泰國與柬埔寨周一同意結束為期五天的邊境衝突，談判由馬來西亞總理安華 (Anwar Ibrahim) 主持，中美兩國特使亦有參與，雖然角色尚不明確。近期兩國在長達 800 公里的邊境爆發新一輪衝突，導致超過 15 萬名平民流離失所。

川普在上周六與兩國領袖通話時曾威脅，若暴力不停止，美國將中止與其貿易協議。泰國與柬埔寨若未在 8 月 1 日前與美國達成協議，將面臨 36% 的關稅。他直言：「除非你們結束戰爭，否則不會有貿易協議。」

停火後，普譚與洪馬內均對安華、川普及中國的協助表示感謝。川普近期也指出，在印巴衝突暫停後，巴基斯坦稱讚他的斡旋，但印度則否認貿易談判是促成停火的關鍵因素。印巴雙方目前均在與美國進行貿易協商，以趕在 8 月 1 日的期限前達成協議。

泰國稱停火後有望獲得「非常好的」貿易協議

泰國代理總理普譚周一表示，在達成停火協議後，美國有望提供「非常好的」貿易協議。他透露，停火宣布後幾小時便與川普通話，川普稱讚泰國結束衝突，並承諾重啟關稅談判，「這將是有益的，我們會從中獲得非常好的結果，他會盡力給我們最多的東西。」

普譚強調，隨著 8 月 1 日關稅期限逼近，出口導向的泰國希望避免與美國關係惡化，並努力降低即將實施的 36% 關稅。泰美貿易談判內容包括擴大美國商品市場准入，以縮小泰國對美國 460 億美元的貿易順差。鄰近的印尼、菲律賓及越南近期已先後與美國簽署貿易協議。