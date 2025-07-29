鉅亨網新聞中心 2025-07-29 13:38

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曾經在中國汽車市場佔據重要地位的日本汽車製造商三菱汽車，於近日正式宣布徹底退出中國市場，包括其在中國的整車生產及核心發動機業務。這一決定代表著三菱在華近五十年的深耕畫上了句點，也象徵著中國汽車產業「以市場換技術」時代的終結，以及新能源汽車大潮下國產品牌的全面崛起。

三菱汽車全面退出中國 揭示「以市場換技術」時代終結。(圖:shutterstock)

三菱汽車的退出並非突然，而是其在華銷量與財務狀況持續惡化的必然結果。曾幾何時，三菱以其「開不壞的發動機」和經典越野車型帕傑羅（PAJERO）贏得了中國消費者的青睞，並一度佔據國產車型 30% 的發動機份額，被譽為「國產車教父」。

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其與瀋陽航天三菱、東安三菱的合資工廠，更是中國汽車發動機技術的「黃埔軍校」，為比亞迪、奇瑞、長城等如今的自主品牌巨頭提供了重要的技術支持。

然而，隨著全球汽車產業向電動化轉型，三菱的步伐顯得遲緩。當比亞迪、吉利等本土品牌全力押注新能源時，三菱仍以燃油車為主力，其唯一的純電車型阿圖柯（AIRTREK）被指為廣汽埃安的「換殼產品」，缺乏核心競爭力。電動化轉型落後成為三菱衰落的「原罪」。

近年來，三菱在華銷量斷崖式下跌。廣汽三菱的年銷量從 2018 年的 14 萬輛巔峰，驟降至 2023 年的僅 1.2 萬輛，工廠產能利用率不足 5%。與此同時，廣汽三菱的財務狀況也亮起紅燈，截至 2023 年 3 月 31 日，總負債高達 56.13 億元，淨資產虧損超過 14 億元。

面對持續低迷的中國業務，三菱汽車於 2023 年已撤出在中國的整車生產。2023 年 10 月，廣汽集團宣布收購三菱合資股份，將工廠用於廣汽埃安的增產擴能，為三菱的全面退出埋下伏筆。

而近日，三菱汽車宣布將其在華合資公司瀋陽航天三菱所持的 49% 股權轉讓給北京賽苜蓿科技，徹底終止發動機業務，標誌著其在中國汽車生產舞台的全面謝幕。

三菱的退場，是全球汽車產業百年未有之大變局的一個縮影。引擎的轟鳴聲正逐漸被電車驅動系統取代，油車時代的技術「護城河」在新能源浪潮下被瓦解。

中國汽車產業正從「市場換技術」走向「科技創市場」，國產新能源車的崛起勢不可擋。2023 年，中國新能源汽車產銷量突破 1,300 萬輛，全球市佔率超過 70%，連續 10 年位居全球第一。

三菱的離去，也為其他固守舊模式的合資車企敲響了警鐘。近年來，廣汽菲克破產，法系、韓系品牌節節敗退，合資品牌在中國市佔率從五年前的 50% 驟降至 27.5%。

當中國新能源滲透率突破 50%，國產越野車以更低價格實現同等性能時，那些「慢半拍」的合資車企正集體陷入困境。鈴木、菲亞特、謳歌等品牌已相繼退出，Jeep、現代等大幅收縮產能。日系車品牌整體在華份額也從 2020 年的 24.1% 驟降至 2024 年的約 9.6%。