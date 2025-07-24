鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-24 17:40

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歐洲央行 (ECB) 今(24)日稍晚將公佈最新利率決議，市場普遍預期將維持存款利率在 2% 不變，這將是該行一年多來首次暫停降息步伐。這次按兵不動的決定背後，暗藏著多重考量，既要觀察川普關稅政策對通膨的潛在影響，也需評估歐元區經濟的最新動向。ECB 總裁拉加德將在利率決議公佈後發表談話，市場密切關注其可能透露的政策訊號。

一年來首次！川普關稅壓境 歐洲經濟壟罩陰霾 拉加德今晚料先按兵不動

最新調查顯示，絕大多數經濟學家預期 ECB 將按兵不動，但仍有逾七成受訪者認為，9 月可能再次降息 1 碼。這一預期建立在對歐美貿易談判的樂觀假設之上，屆時雙方預計達成協議，同時 ECB 也將發布最新經濟預測。

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然而，ECB 內部已出現明顯分歧，法國央行總裁 Francois Villeroy de Galhau 和義大利總裁 Fabio Panetta 等官員傾向進一步寬鬆，擔心通膨可能再度回落，而執委 Isabel Schnabel 等鷹派代表則認為，再次降息的「門檻極高」。

川普政府醞釀中的關稅政策成為最大不確定性因素。據悉，美國可能從 8 月起對歐盟加徵 30% 關稅，這一幅度遠超歐洲央行 6 月預測中假設的 20% 關稅「嚴重情景」。

法國巴黎銀行分析指出，即便最終稅率維持在 10% 左右，對經濟成長和通膨的下行壓力仍不容忽視。

歐洲央行副總裁德金多斯警告稱，歐元區二、三季經濟產出可能陷入停滯。彭博經濟學家鮑威爾預測，為對沖關稅衝擊，歐洲央行可能在 9 月和 12 月各降息 25 個基點，使存款利率降至 1.5%。

歐元匯率走勢同樣牽動政策神經。今年以來，歐元兌美元已累計升值 13%，引發部分決策者擔憂。拉脫維亞央行總裁卡扎克表示，若歐元突破 1.20 關口，可能促使央行考慮再次降息。但 Schnabel 等官員則認為匯率影響被誇大，並指出追求歐元國際地位與擔憂匯率走強之間存在邏輯矛盾。

在溝通策略方面，ECB 面臨微妙平衡。摩根士丹利經濟學家 Jens Eisenschmidt 指出，政策聲明中對經濟風險評估的表述尤為關鍵。若繼續強調下行風險，可能被解讀為 9 月降息的前奏；而 Schnabel 近期風險更趨均衡的表態，則暗示政策立場可能轉向中性。