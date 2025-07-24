鉅亨網編譯段智恆 2025-07-24 00:00

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川普政府周三 (23 日) 發布一項人工智慧 (AI) 政策藍圖，提出大幅鬆綁監管、擴充資料中心能源供應，並強化出口管制與基礎建設，試圖鞏固美國在全球 AI 競賽中的領先地位。川普表示，這是「確保國家安全的關鍵手段」，並強調美國必須「毫無爭議地主導全球科技」。

白宮公布AI發展藍圖 聚焦鬆綁監管與能源強化(圖：REUTERS/TPG)

這份長達 23 頁的《AI 行動計畫》(AI Action Plan)由白宮 AI 政策主管塞克斯 (David Sacks) 主導，為川普上任以來最具代表性的 AI 政策綱領。川普預計在當天稍晚於「All-In Podcast」與科技 / 國會聯盟「山谷論壇」(the Hill and Valley Forum)舉行的 AI 活動中發表演說，並簽署多項行政命令推動落實。

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撤銷拜登 AI 法令 將「去偏見」列為核心

川普在藍圖中明確廢除拜登 2023 年下令實施的 AI 安全測試與透明報告規定，轉而推動「自由創新導向」的新政策，要求所有聯邦採購的大型語言模型 (LLM) 須「中立且無意識形態偏見」，並刪除風險評估框架中關於假訊息、多元平等與氣候變遷的語言。

川普亦呼籲政府合約僅應與「無上對下偏見」模型開發者簽署，並要求行政機關調查現行法規是否妨礙 AI 發展，進一步研擬鬆綁措施。若個別州政府設有阻礙 AI 發展的法規，聯邦政府將考慮暫停其 AI 相關資金補助。

AI 出口競賽升溫 將強化晶片管制與盟國合作

面對中國 AI 實力崛起，白宮藍圖明確提出將出口管制視為核心戰略，未來將要求先進 AI 晶片具備地理位置驗證功能，並透過商務部與情報單位合作，強化對中國的晶片出口審查。

新政策也規劃推動「全套 AI 出口包」制度，讓經批准的盟國可整合採購美國 AI 硬體、軟體與應用，由美國國際開發金融公司 (DFC)、輸出入銀行等機構提供融資支持。此外，美方預計成立新平台，統籌審查與落實晶片輸出政策。

解決能源瓶頸 核能與地熱列為重點方案

考量 AI 資料中心用電量日益龐大，川普政府將能源安全視為 AI 領導地位的基礎，政策藍圖中建議優先提升輸電網穩定性，並強化電網互聯彈性。

文件中特別點名可調度性高的電力來源，包括核能與強化型地熱，將列入未來關鍵基礎設施選項，以因應 AI 發展帶來的長期電力需求。此外，白宮也指示勞工與教育部優先投入 AI 人才技能訓練計畫，協助勞工因應勞動市場變革。