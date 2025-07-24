鉅亨網編譯段智恆 2025-07-24 02:10

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美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾近期屢遭總統川普及其盟友抨擊，原因在於他未如川普所願積極降息。美國眾議院議長強生 (Mike Johnson) 周三 (23 日) 接受《彭博》訪問時坦言，自己對鮑爾「感到失望」，並未排除國會將來可能對 Fed) 的權限進行修法干預。

美眾議長批鮑爾「令人失望」 傳對干預Fed持開放態度(圖：REUTERS/TPG)

強生與川普關係密切，本周二剛在白宮與川普會面。他在接受記者問及是否支持川普撤換鮑爾時表示，自己不確定總統是否擁有相關法律權限，但承認：「我可以說我對鮑爾感到…… 失望 (Disenchanted) 嗎？」

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考慮修改 Fed) 法案 強調「審慎處理」

強生指出，國會對 Fed) 擁有監督權限，而總統是否能夠撤換主席，則須依法「有正當理由」。不過他也暗示，不排除未來可能重新檢視 1913 年制定的《聯準會法案》(Federal Reserve Act)：「我認為所有的監督都是恰當的。」

他進一步強調，Fed) 近期裝修辦公大樓的高額費用，以及市場對央行職權擴張的質疑，都是應該審視的重點。他表示：「我們必須非常審慎地處理這件事，國會不能輕率介入，但某種程度的改革也許確有其必要。」

可能展開調查 強生未明言但未否認

聯邦房屋金融局 (FHFA) 主任普爾特 (Bill Pulte) 是川普親信，長期批評鮑爾，近期更呼籲國會應調查這位 Fed 主席。對此，強生雖表示目前並未得知有類似調查正在進行，但也未排除將來的可能性：「眾院監督委員會一直積極履行其職責，未來這也許會成為關注焦點。」

強生亦與川普立場一致，認為當前利率過高，對房市及大型消費支出構成壓力：「只要將利率略為調降，就能有效提振部分仍落後的經濟領域。」

總統人事布局進行中 接班人選浮出檯面

儘管川普曾在私下場合放話撤換鮑爾，近期卻公開改口表示將允許鮑爾完成任期 (至 2026 年 5 月)。不過，財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周三表示，儘管「不急於」決定接任人選，相關布局已在進行中。