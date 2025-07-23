鉅亨網編譯段智恆 2025-07-23 22:00

‌



美企財測狂下修還在追高？摩根大通警告：市場修正風險升溫(圖：REUTERS/TPG)

摩根大通策略師 Khuram Chaudhry 團隊表示，自 4 月以來股市反彈速度甚至超越新冠疫情後的漲勢，MSCI 世界指數與多個地區性基準皆創下歷史新高。然而，最新共識數據顯示，全球企業盈餘預估下修數遠高於上調，與市場樂觀情緒背離。

‌



他們指出：「市場目前充斥樂觀情緒、投機氣氛與過度自信。若非賣方分析師即將展開新一輪上調預估，那就意味著市場即將面臨修正與劇烈波動，兩者之間必有其一發生。」

數據顯示，全球企業盈餘的淨修正率在過去一個月下滑 14.3%，三個月內則下滑 18.7%。目前美國地區的預估下修相對較少，主因是科技等領域表現支撐，但亞洲與歐洲地區的每股盈餘預估下修幅度正快速擴大。

圖：摩根大通

在歐洲市場，由於對關稅政策不確定性高漲，企業財測普遍保守，化工業尤為明顯。美國方面，市場對大型科技股寄予厚望，尤其那斯達克 100 指數自 4 月低點以來已上漲超過 35%，不過摩根大通警告，下半年仍可能出現潛在裂縫。

策略團隊指出，美股目前由科技股與「美股七雄」(Magnificent 7)撐盤，在生成式人工智慧 (AI) 題材帶動下氣勢如虹，但這樣的高度集中可能埋下風險。他們提醒投資人應警覺潛在的資金輪動與市場調整。