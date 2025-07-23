美企財測狂下修還在追高？摩根大通警告：市場修正風險升溫
鉅亨網編譯段智恆
摩根大通 (JPM-US) 量化策略團隊近日發出警訊，指出全球股市雖持續刷新高點，但企業財測持續遭下修，市場出現「過度自滿」的跡象，後續恐面臨波動與修正風險。
摩根大通策略師 Khuram Chaudhry 團隊表示，自 4 月以來股市反彈速度甚至超越新冠疫情後的漲勢，MSCI 世界指數與多個地區性基準皆創下歷史新高。然而，最新共識數據顯示，全球企業盈餘預估下修數遠高於上調，與市場樂觀情緒背離。
他們指出：「市場目前充斥樂觀情緒、投機氣氛與過度自信。若非賣方分析師即將展開新一輪上調預估，那就意味著市場即將面臨修正與劇烈波動，兩者之間必有其一發生。」
數據顯示，全球企業盈餘的淨修正率在過去一個月下滑 14.3%，三個月內則下滑 18.7%。目前美國地區的預估下修相對較少，主因是科技等領域表現支撐，但亞洲與歐洲地區的每股盈餘預估下修幅度正快速擴大。
在歐洲市場，由於對關稅政策不確定性高漲，企業財測普遍保守，化工業尤為明顯。美國方面，市場對大型科技股寄予厚望，尤其那斯達克 100 指數自 4 月低點以來已上漲超過 35%，不過摩根大通警告，下半年仍可能出現潛在裂縫。
策略團隊指出，美股目前由科技股與「美股七雄」(Magnificent 7)撐盤，在生成式人工智慧 (AI) 題材帶動下氣勢如虹，但這樣的高度集中可能埋下風險。他們提醒投資人應警覺潛在的資金輪動與市場調整。
此外，該團隊也對聯準會 (Fed) 的降息預期提出不同解讀。他們認為，即使市場預期未來一年將有三到四次降息，但這不一定是樂觀的訊號。「任何即將到來的降息，都可能反映的是經濟潛在疲弱，而非樂觀情緒的累積。」
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