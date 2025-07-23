鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-23 17:50

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美元指數今年來累計下跌約 10%，創 50 年來最大跌幅，這一走勢既反映美國貿易政策的劇烈變動，也凸顯市場對美國經濟成長和政府債務膨脹的擔憂。

川普神助攻！弱勢美元催生美國跨國企業財報奇蹟 科技業成最大贏家（圖：Shutterstock）

對打算出國度假的美國人而言，美元貶值意味著購買力下降，但出人意料的是，弱勢美元卻成為眾多美國跨國企業第二季財報的「意外之財」。

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美元疲軟在本輪財報季中扮演「救星」角色，有效緩解川普政府加徵關稅造成的衝擊。匯率變動帶來的最直接好處是提升了美國公司海外收入的價值，外幣收益能兌換更多美元，同時讓美國出口商品更具價格競爭力。

這項效應已在部分率先發布財報的企業中得到驗證，百事可樂 EPS 超出預期 4.5 個百分點，嬌生第二季銷售額年增 5.8%，並特別指出外匯因素促使其上調全年獲利預期，Levi"s 同樣受益於匯率提升帶來的業績提升。

醫療設備製造商 Edward Lifesciences 財務長 Scott Ullem 說：「我們原本預估美元走強將帶來超過 1 億美元的業績壓力，但實際情況恰恰相反。」

Edward Jones 高級全球投資策略師 Angelo Kourkafas 指出，美元走弱可能成為財報的額外助力，有助於強化本季財報表現極為穩健的市場共識。

數據顯示，根據過去 20 年統計數字，美元每貶值 1%，標普 500 指數成分股的 EPS 成長率平均提升約 0.6 個百分點。

高盛首席交易員 John Flood 在最新研究報告中指出，標普 500 指數公司約 28% 收入來自海外，這一比例高於羅素 2000 指數的 20%，但低於那斯達克 100 指數的 45%，其中科技「七巨頭」海外收入部位大幅高於平均，使其成為美元貶值的主要受益者。

科技業情況尤其特殊，科技業是標普唯一一個過半收入來自海外的產業。根據高盛編製的「國際銷售組合」籃子指數顯示，精選的 50 家國際收入佔比最高的標普 500 企業，營收中位數有 70% 來自美國境外。

高盛的 Flood 指出，貿易加權美元指數今年已貶值 7%，到年底可能進一步下跌 4%。

然而，匯率因素帶來的業績提升並非萬靈丹，串流媒體巨頭 Netflix(奈飛) 就是典型案例。雖然第二季業績超出預期，但當市場意識到這主要源自於美元疲軟而非營運改善後，股價單日暴跌逾 5%。

高盛策略師說：「投資人通常不會像認可本幣營收成長那樣，對單純由匯率推動的收入超出預期給予同等溢價。」

道富投資管理首席投資策略師 Michael Arone 更直言不諱說：「這類收益多屬不可持續的短暫性調整。」

美元貶值如同一把雙面刃，短期為跨國企業提供業績緩衝，但長期來看，企業仍須依靠實質營運改善和競爭力提升來贏得市場認可。