鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-08 10:10

國際現貨金價 (XAUUSDOZ) 周四 (7 日) 收盤大漲 26.05 美元，攀升 0.77% 至每盎司 3395.3 美元，主要因為美國總統川普的對等關稅生效，以及非農就業數據強化降息預期，提振了避險需求。專家最新認為，地缘政治升温、美元信用削弱、全球流动性寬鬆與實質利率走低，正共同放大黃金的投資價值。

ETF成投資新寵！現貨金價飆漲26美元 專家：關稅、降息預期、地緣風險催生「避險黃金時代」

今年以來，美國經濟數據走弱催化停滯性通膨與衰退預期，無論降息預期擴張還是再通膨路徑，均對金價形成利多。當前市場普遍看好 Fed 將加快降息節奏。根據芝商所 (CME) 掉期利率最新數據，9 月降息機率超過九成，這對黃金價格形成有力支撐。

全球不確定性加劇也推動黃金需求的增長。近年來，全球央行以前所未有的力度增持黃金儲備，中國央行連 8 月增持。

川普執政的不確定性以及美元信用削弱，催生全球央行的避險需求。根據世界黃金協會日前發布的《2025 年全球央行黃金儲備調查》，逾九成受訪央行認為未來 12 個月內全球央行將繼續增持黃金。

多家國際投行也看好黃金後市，摩根士丹利將今年第四季金價目標定為 3800 美元，高盛預測 2026 年中期目標價為 4000 美元。

相較之下，黃金 ETF 是更優選擇，投資門檻低，在股票帳戶 / 第三方理財 APP 即可買賣，1 塊錢就能參與。

當前黃金強勢表現背後是降息周期、央行購金和避險情緒三大邏輯支撐，在不確定市場中配置黃金可優化組合、分散風險，但投資需理性。