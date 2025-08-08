ETF成投資新寵！現貨金價飆漲26美元 專家：關稅、降息預期、地緣風險催生「避險黃金時代」
鉅亨網編譯陳韋廷
國際現貨金價 (XAUUSDOZ) 周四 (7 日) 收盤大漲 26.05 美元，攀升 0.77% 至每盎司 3395.3 美元，主要因為美國總統川普的對等關稅生效，以及非農就業數據強化降息預期，提振了避險需求。專家最新認為，地缘政治升温、美元信用削弱、全球流动性寬鬆與實質利率走低，正共同放大黃金的投資價值。
美國上周公佈的經濟數據走弱，進一步強化了聯準會 (Fed) 的降息預期。作為無息資產，黃金在市場利率下降時，持有機會成本降低，投資吸引力大幅提升。
今年以來，美國經濟數據走弱催化停滯性通膨與衰退預期，無論降息預期擴張還是再通膨路徑，均對金價形成利多。當前市場普遍看好 Fed 將加快降息節奏。根據芝商所 (CME) 掉期利率最新數據，9 月降息機率超過九成，這對黃金價格形成有力支撐。
川普執政的不確定性以及美元信用削弱，催生全球央行的避險需求。根據世界黃金協會日前發布的《2025 年全球央行黃金儲備調查》，逾九成受訪央行認為未來 12 個月內全球央行將繼續增持黃金。
此外，當前全球地緣政治複雜，黃金作為全球資產配置的「壓艙石」，戰略價值愈發重要，機構與普通投資者增配黃金以對沖風險成為長期趨勢。
多家國際投行也看好黃金後市，摩根士丹利將今年第四季金價目標定為 3800 美元，高盛預測 2026 年中期目標價為 4000 美元。
對於普通投資者而言，投資黃金有傳統方式與便捷工具可選。傳統方式如購買實物金條、銀行紙黃金等，存在交易成本高、流動性差、保管不便等問題。
相較之下，黃金 ETF 是更優選擇，投資門檻低，在股票帳戶 / 第三方理財 APP 即可買賣，1 塊錢就能參與。
當前黃金強勢表現背後是降息周期、央行購金和避險情緒三大邏輯支撐，在不確定市場中配置黃金可優化組合、分散風險，但投資需理性。
專家認為，若看好經濟復甦又想分散單一品項風險，有色金屬 ETF 也值得關注，與經濟景氣度關聯緊密，順周期屬性強，在經濟復甦預期增強時彈性更高。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普威脅課徵100%晶片關稅 業界疑慮四起
- 〈美股盤後〉川普任命Fed新理事 道瓊翻黑逾200點 那指創新高
- 川普正式提名史蒂芬・米蘭出任Fed理事
- 「你以為飛紐約卻降落丹佛」！美財長貝森特狠批BLS數據灌水
下一篇