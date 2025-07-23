鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-23 20:00

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谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 將於週三 (23 日) 收盤後公布其第二季財報，公司正持續乘著人工智慧的浪潮前進。

Alphabet財報前瞻：市場想看到AI投資成果 而非炒作。(圖:shutterstock)

Alphabet 憑藉其龐大的資料中心網路和 Gemini AI 模型，成為該領域最大、最先進的公司之一。據執行長 Sundar Pichai 表示，公司的 AI 概覽功能已吸引 15 億用戶，其 AI 服務的查詢長度是傳統搜尋產品的兩倍。

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美國銀行全球研究部分析師 Justin Post 指出，本季潛在的利好因素包括廣告支出增加、AI 助力營收成長以及強勁的雲端業務表現。

Post 在給投資者的一份報告中寫道：「儘管市場情緒謹慎，我們仍對 Google 推動 AI 使用的能力持樂觀態度，並將 Gemini 改進、AI 模式整合至搜尋以及 Workspace 價格上漲視為今年迄今的關鍵利好因素。」

本季，Google 預計公布調整後每股盈餘為 2.17 美元，不計流量獲取成本 (TAC) 的營收為 796 億美元，較去年同期 713 億美元的營收增長 11.6%，此數據來自彭博社的分析師共識資料。

廣告收入預計將達到 696 億美元，年增 7.7%，其中搜尋業務佔 527 億美元。YouTube 廣告收入預計將達到 95 億美元。

Google Cloud Platform 的營收預計將達到 131 億美元，增長 26%。雲端業務營業利潤應達到 22 億美元，年增 91%。然而，這遠低於公司去年同期報告的 196% 的增幅。

Google 與其他大型科技公司一樣，也在推動員工買斷計畫，因為整個行業正普遍減少員工人數。亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (META-US) 和微軟 (MSFT-US) 已經或正計畫在對 AI 基礎設施進行大規模資本支出之際裁員。

今年，Google 預計將投入 750 億美元擴展其 AI 能力，包括建設運行其自家晶片和 Nvidia 處理器的大型資料中心。

儘管如此，Google 高級副總裁兼財務長 Anat Ashkenazi 在公司第一季財報電話會議上告訴分析師，由於需求超出可用的計算能力，公司仍面臨 AI 容量問題。投資者預計將關注第二季是否會有所改變。

Google 還面臨一項法官裁決可能帶來的毀滅性後果，該裁決認定 Google 在搜尋領域存在反壟斷違規行為。美國哥倫比亞特區地方法院法官 Amit Mehta 預計將於下個月發布一項「補救措施」裁決，該裁決將是司法部對該公司勝訴的後續。

Mehta 法官裁定 Google 透過排擠線上搜尋引擎和線上搜尋文本市場的競爭對手，違反了反壟斷法。為了恢復競爭，他可能會命令 Google 停止與蘋果 (AAPL-US) 等公司長期存在的排他性協議，這些協議將 Google 搜尋設定為該公司智慧型手機上的預設選項。